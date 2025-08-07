Plutarco no acepta la ruptura con Helena y responsabiliza a Eva de lo sucedido

Helena siempre tuvo numerosas dudas sobre sus sentimientos hacia Plutarco. Después de la sorpresa de descubrir que Juan Carlos no está muerto y de conocer, por boca del pequeño Lalito, que Plutarco tiene unas ideas de la vida muy diferentes a las suyas, Helena ha decidido romper su compromiso con él. Helena quiere ser honesta consigo misma y consecuente. No está enamorada de Plutarco y piensa que no es una buena decisión casarse con él.

Plutarco, sin embargo, no acepta esa decisión. Cree que todo se debe a la presión en el trabajo, a malos entendidos y a los nervios de Helena por la cercana boda. Plutarco sigue insistiendo en reconquistar a Helena, pero ella lo tiene muy claro; sabe que es una situación difícil y más trabajando los dos juntos, pero le deja muy claro, nuevamente a Plutarco, que lo suyo ha terminado.

Plutarco se siente humillado y promete hacer todo lo posible para reconquistarla. Además escucha una conversación de Helena con Eva en la que descubre que detrás de la decisión de Helena de romper con él, puede estar la mano de Eva.