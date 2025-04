Fedra intenta asesinar a la madre de Valeria en el hospital, pero el plan fracasa y acaba gravemente herida

Daniela acude al hospital para hacerse una analítica, y Fedra Espinosa se cuela en la consulta donde está la madre de Valeria. Va disfrazada de enfermera y su intención es inyectarle potasio puro para provocarle un infarto de miocardio.

Sin embargo, la mujer de Ernesto se defiende y evita que la malvada Fedra acabe con su vida. Se produce un forcejeo entre ambas y, al final, a la mujer de Alfonso se le cae un armario encima.

Espinosa resulta gravemente herida, con cortes profundos en el rostro. Rodrigo se la lleva de inmediato al quirófano para intervenirla.

Valeria y Daniela están muertas del susto, y la joven llama por teléfono a Ernesto y a Mateo para contarles lo que acaba de ocurrir con Fedra.

Natalia se entera de lo sucedido a su madrastra y no puede ocultar su alegría: Fedra va a terminar en prisión, y ella desea que pague por todo el daño que ha causado. Acabó con la vida de su padre, aunque todavía no haya podido demostrarlo, y eso no lo puede olvidar. "Destruyó mi vida", le asegura a Mateo.