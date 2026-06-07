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Victoria da a luz a una niña ¡que desaparece en el hospital!

El bebé de Victoria desaparece en el hospital

Victoria da a luz a una niña ¡y desaparece en el hospital!

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Después de que la pistola de Déborah se disparase sin querer e hiriese a Alejandro, que cayó al río, su cuerpo no ha sido encontrado.

Todos celebran una misa funeral en su honor a la que llega Déborah, una vez más, a enfrentarse a todos. Ella defiende que todo lo que tiene que ver con Valente o su familia es lo que ha destrozado la suya.

Victoria da a luz a una niña ¡que desaparece en el hospital!

Victoria no pierde la esperanza de que su marido aparezca. Y así pasan seis meses en los que ella continúa su embarazado sin Alejandro a su lado. Hasta que da a luz a una niña preciosa a la que no para de hablarle de su padre desaparecido.

Pero hay alguien que sí que sabe dónde está Alejandro: ¡Crisanta! Su madre lo encontró y lo tiene aislado, recuperándose, en una casa en la que vive con él y en la que nadie puede hacerle daño.

Victoria da a luz a una niña ¡que desaparece en el hospital!

Alito sigue compinchado con Déborah y le informa de que la hija de Victoria ya ha nacido y la mujer se relame pensando en que por fin llega el momento de la venganza. Y lo que planea es ¡secuestrar a la bebé!

Envía a una persona que disfrazada con mascarilla y el atuendo del hospital para raptar a la niña.

Diana y Valente informan de la terrible noticia a Victoria que no reacciona nada bien: ¡su hija ha desaparecido!

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