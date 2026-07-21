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Mahir advierte a Canfeza de que no se fíe de su nuevo hermano

Selim intenta hacer daño a Canfeza desde la cárcel a través de Oçan, que a la vez quiere jugársela a Selim.

Mahir advierte a Canfeza de que no se fíe de su nuevo hermano

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Mahir conoce al nuevo hermano de Canfeza pero no se fía de él. Para empezar, está muy enfadado porque no sabía dónde se encontraba su mujer y además se enfrenta a él. Le dice que no puede llegar 30 años después y llevársela, porque es un extraño.

Mahir le advierte de que no se fíe de él, no le conoce de nada, pero ella asegura que Oçan es buena persona.

Aun así, de lo que tiene miedo Mahir es de que Salim pueda hacerle daño desde la cárcel, aunque a ella le parezca increíble.

Y tiene buen presentimiento Mahir porque ¡Selim se reúne con Oçan en la cárcel!

Mahir advierte a Canfeza de que no se fíe de su nuevo hermano

Le asegura que no estará mucho tiempo ahí dentro y Selim pe pregunta por su plan, que Oçan procede a explicar.

Primero se ganará a Kursat, luego a Canfeza y le entregará sus empresas, entonces toda la mercancía estará en manos de su padre. Pero Selim sigue teniendo una duda, ¿cómo le va a sacar de la cárcel? Y Oçan se lo deja claro: muerto. Porque él es ahora mismo el único obstáculo para reclamar toda la herencia de Rashid.

Entonces Selim se abalanza sobre Oçan y ahora es él quien le amenaza de muerte.

Mahir advierte a Canfeza de que no se fíe de su nuevo hermano

Además, todos se quedan de piedra cuando en una cena familiar les presentan al verdadero Oçan, el hijo de Kursat.

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