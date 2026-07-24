Elisa sorprende a Damián besándose con Kenia ¡por error!

Damián esperaba encontrarse con Elisa y Kenia con Augusto, pero todo estaba muy oscuro y ¡terminaron besando a la persona equivocada!

Justo en el momento en el que aparece Elisa. Nada de lo que le expliquen convence a la muchacha.

Elisa y Damián discuten, pero el chico le reprocha que no tiene derecho a estar molesta mientras ella está con Gael. ¡Aunque eso tampoco sea cierto! Pero Damián piensa que Elisa le robó el amor de su vida a su mejor amiga Paloma.

Kenia no se atreve a pronunciar en voz alta a quién estaba esperando. ¡Porque se trata del padre de Elisa!

Kenia por su parte advierte a su madre de que se olvide que Damián va a fijarse en ella después de saber lo que siente por Augusto.

Ingrid, la madre de Kenia, ha disfrutado de lo lindo viendo la gran confusión. Kenia se enfrenta de nuevo a su madre y le dice que por su culpa y por entrometerse ha perdido la amistad de Elisa.

También le dice que se olvide de que Damián va a fijarse en ella después de saber lo que siente por Augusto.

Damián intenta arreglar las cosas con Elisa pero lo ella lo rechaza por miedo

Damián le pregunta a Elisa por qué fue a buscar a su padre a casa de Kenia. Elisa se limpia las lágrimas y le dice a su ya expareja que está muy bien sin él y con Gael, porque es un hombre leal. Porque si Damián la amara tanto como dice no habría vuelto con Florencia. Pero Damián no le debe ninguna explicación porque fue ella quien lo sacó de su vida y le dice las palabras más duras, aunque nadie se las crea: que él también está mejor sin ella.

Pero al final Damían se entera de lo que pasa entre Alfonsina y Elisa, el chico sabe que no está enamorada de Gael y solo le hizo creer eso para que se desilusionara. Pero ha visto a Gael y Paloma juntos así que a Elisa no le queda otra que reconocerlo. ¡Esa mentira no se sostenía!

Entonces Damián intenta besarla porque la ama con toda su alma pero Elisa dice que nada ha cambiado y no va a regresar con él, porque no va a arriesgarse a que su padre regrese a la cárcel.