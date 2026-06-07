Déborah muere protegiendo a su hijo Gabino

Déborah secuestra a Diana, la tiene atada de manos y le empieza a confesar todas las cosas que ha hecho para destruir a su familia. Sobre todo a sus hijas. Contratar a David, para que enamorara a Paloma y se burlara de ella y el caballo la tirara y perdiera a su hijo.

También convenció a Lucrecia para que recuperara a Alejandro y provocó el accidente de Victoria, porque no quería que le quitaran a su sobrino.

Y también mandó traer a Lidia, para que despedazara el matrimonio de Ángel y Marisol.

Déborah siempre quiso tan solo la venganza y eso la cegó.

Y también se alió con Dionisio que odiaba a Valente tanto o más que ella y le envenenó la hacienda para que se quedara sin nada.

Incluso le dice que tenía miedo de que le terminara quitando a Valente, que volviera a amarla.

Déborah también le confiesa que dejó a Lupita en un orfanato. Que tomaría la vida de Diana a cambio de la de su nieta.

Pero Déborah le deja claro que si le ha contado toda la verdad es porque no va a sobrevivir.

Y piensa que nadie va a saber que ella acabó con su vida porque nadie sabe que regresó a San Agustín. Entonces Gabino llama por teléfono a Déborah para decirle que va a ser padre y que le gustaría que retomasen la relación. Entonces Diana grita y Gabino lo escucha y Valente sabe que las dos mujeres están juntas.

Valente, Alejandro y Victoria van a rescatar a Diana. Alejandro se enfrenta a su tía después de muchos años y Valente pide que resuelvan la situación entre ellos dos a solas, ante los gritos de desesperación de su mujer y su hija, que temen dejarlo a sola con Déborah.

Él vuelve a pedirle perdón una vez más, por todo el daño que sufrió en el pasado.

Entonces Déborah recibe una llamada de Gabino pero no es él, ¡es Alito! Le pide mucho dinero a cambio de volver a ver a su hijo con vida.

Valente lleva a Déborah en su caballo a donde están los dos. Déborah llega en son de paz. Gabino les pide que se vayan pero ella quiere protegerlo. Como Déborah traicionó a Alito, este ahora quiere vengarse matando a su hijo.

Entre Gabino y Valente consiguen despistar a Alito y Déborah aprovecha la confusión para ¡disparar a Alito! Pero cuando están celebrando que están a salvo, Alito se levanta, agarra la pistola y dispara contra ellos. Déborah se pone delante de Gabino y ¡ella se lleva el disparo!

Déborah se va poco a poco en los brazos de Gabino. Y él le pide perdón por no haber sabido amarla como ella lo amaba a él le pide a su madre por favor que sobreviva para poder conocer a su nieto. Déborah se queda a cuadros cuando escucha a Gabino llamarle mamá y le dice que ya con eso le ha hecho el mejor regalo que podía esperar en la vida.

Después su estado empeora y muere en los brazos de Gabino que no para de gritar entre lágrimas "¡mamá, mamá!".