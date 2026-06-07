Gabino y Ámbar se casan en una boda improvisada

La relación de Gabino y Ámbar ya está estabilizada tras descubrir que no son familia. Eso los hizo tan feliz que no dudaron un segundo en empezar a ser novios. Y ahora quieren dar otro paso más.

¡Gabino pide a Ámbar que se case con él!

La chica está muy ilusionada con contárselo a su tía Déborah, pero esta no le hace ni caso y le dice solo que haga la maleta que tienen que irse porque por supuesto entiende que Gabino la rechazó, pero Ámbar se queda con ella.

Pero Gabino propone otro plan: casarse cuanto antes para que pueda vivir con él. ¡Y así lo hacen!

Organizan una boda improvisada a la que solo acuden los dos. Les da el tiempo justo para vestirse y acudir a una pequeña iglesia. Después celebran la noche de boda en un coqueto sitio y Ámbar asegura que no se esperaba una boda tan bonita.

La que no va a vivirlo con la misma alegría es Déborah. Cuando no encuentra a Ámbar descubre que ¡se ha casado con su hijo! A Déborah se le están torciendo los planes.