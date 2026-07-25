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Ramona asegura que la amante de Rosendo era Carmina

Sus sospechas se van confirmando después de años pensándolo y así se lo hace saber al padre Lupe.

Romina asegura que la amante de Rosendo era Carmina

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Ramona , la madre de Paloma acude a ver a al padre Lupe y le pregunta si recuerda que acudió a verlo cuando murieron Rosendo y Estefanía. Y ya entonces le dijo que creía que iban en ese coche que sufrió el accidente por equivocación.

Así que va a pedirle su absolución porque va a contarle algo que quizás provoque algo más fuerte.

Va a descubrir a la mujer que debió haber muerto en lugar de Estefanía. Va a contarle a Augusto Castañón que la verdadera amante de Rosendo era ¡Carmina Beauvier! Su propia esposa.

El padre le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión y ella responde que antes de morir, Estefanía le contó que tenía que detenerlos o algo así. Seguro que lo decía por su hermana. Quería ir a buscar a Rosendo para evitar que se fuera con él, porque eso el coche venía de regreso. Ramona confía en su intuición, aunque no tenga pruebas de eso.

Además, acaba de enterarse de que Carmina estaba embarazada antes de casarse con Augusto, seguro que ese hijo era de Rosendo. Y lo que quiere es preguntarle de manera a directa a Augusto si ya se veía con Carmina, para intentar averiguar de quién era el hijo que esperaba.

Ramona lo hace por defender la imagen de Estefanía, una pobre mujer que ha sido acusada por todo el pueblo, así como ahora lo hacen por su hija Elisa.

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