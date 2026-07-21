Abismo de pasión

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Damián culpa a Elisa por rechazarlo

Damián se presenta en su casa para gritarle que es lo peor que le ha pasado en la vida. ¿Se enterará algún día de por qué lo rechaza de esa manera?

Damián culpa a Elisa por rechazarlo

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Damián se presenta en la hacienda de Elisa acompañado de un conjunto de música y le dice a fritos que es lo peor que le ha pasado en la vida. Que todo el mundo tenía razón en las cosas que decía sobre ella porque desde que ha regresado a La Ermita solo le ha hecho daño jugando con los sentimientos de él y de Gael.

Augusto sale a defender su casa a punta de escopeta otra vez mientras Carmina le dice que la suelte, no vaya a terminar otra vez en la cárcel.

Augusto dispara al aire para asustarlo y Damián le dice que él ya se considera muerto porque Elisa lo mató.

Kenia acude a llevarse a Damián mientras Augusto le pregunta a dónde va.

La joven ha empezado a sentir cosas por Augusto pero parece que el hombre por ella también.

Hasta que se dejan llevar por lo que sienten y ¡se besan! Y lo peor es que Carmina los sorprende.

Augusto no se atreve a ir a su casa así que va a visitar al doctor. ¡Qué pasaría si Augusto se enterara de que Carmina lleva mucho tiempo viéndose con otro hombre!

¿Y si supiera que el hombre es el que tiene delante? ¡El doctor!

Damián culpa a Elisa por rechazarlo

Pero Augusto dice que no tiene derecho a reclamarle nada porque también tiene interés en otra mujer y está perdiendo la cabeza. Le confiesa que se está enamorando de Kenia pero que debe terminar esa relación porque es mucho más joven que él.

El doctor lo que le recomienda es que se separe de Carmina un tiempo para comprobar si de verdad quiere estar con ella y de paso puede aprovechar ese tiempo para acercarse a su hija Elisa.

Ya en casa, Elisa sorprende a Augusto revisando fotografías antiguas de su esposa Estefanía. Pero en realidad Augusto ha ido a ver a Elisa para agradecerle de nuevo lo que hizo por él. ¡Y los dos se funden en un bonito abrazo!

¿Hacía cuánto no veíamos un gesto así entre padre e hija?

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