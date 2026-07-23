Gael acepta tener una relación con Paloma

Paloma le dice a Gael que Damián le ha dicho que Gael y Elisa son novios, y ella tiene que preguntarle a Gael si es cierto o no.

Gael le confirma que él no está con Elisa. El cariño de Paloma hacia Gael es enorme y a él le gustaría corresponderla, pero no puede. Aunque Paloma le pide que intente verla con otros ojos y él le dice que le encantaría porque le parece increíble pero no quiere hacerla daño si no sale bien.

Paloma le ruega que lo intenten y que si no funciona nunca le reclamará nada.

Así que Gael al final acepta intentar una relación con Paloma. ¡Y se besan en plena calle! El padre lupe los ve de lejos.

Pero es cierto, Elisa le ha contado a Damián que está con Gael, para que no se entere de la verdadera razón por la que no puede estar con él.

El padre Lupe le pregunta a Gael si no va a ver a su novia y Gael le dice que no va a seguir con esa mentira sobre Elisa, pero el padre le dice que no se refiere a Elisa, sino a Paloma.

Le hace ilusión ver que haya seguido su consejo, pero no sabe si es justo para Paloma porque esa muchacha lo quiere sinceramente y él no siente lo mismo por ella.

Pero le asegura que ella quiere correr ese riesgo, pero por supuesto que lo va a hacer. Lo que el padre Lupe le pide a Dios es que Gael se enamore de esa muchacha.

Y la otra duda que tiene es qué pensará Damián cuando se entere de que Gael está con Paloma y no con Elisa.

Por su parte, Paloma va a hablar con Elisa y le pide perdón por la forma tan grosera en la que se portó con ella al no creerla.. Ahora ha hablado con Gael y le ha confirmado que no es cierto que él y ella estén juntos.

Elisa está rencorosa porque al menos a él si lo cree pero al final reconoce que su amistad no se va a acabar por un malentendido.

Paloma estaba celosa. Y ahora tiene algo que contarle. Que después de hablar con Gael terminaron besándose y ¡ya son novios!

Ahora surge otro problema. ¿Cómo va a sostener Elisa su mentira con Damián? Porque en cuanto se entere de que Gael está con Paloma se dará cuenta de todo, pero a Elisa no le importa de que tarde o temprano se entere y le pide que no se preocupe por ella.

Y les desea que por lo menos ellos puedan ser felices.