Así termina Me atrevo a amarte: Alejandro y Victoria se casan por todo lo alto

Alejandro y Victoria se enamoraron desde el primer momento en que se vieron y ahora por fin ha sellado su futuro juntos para siempre.

Esta vez se han casado en una boda preciosa, en la que están todos sus seres queridos. Además, dentro de poco, la familia será más grande porque Gabino y Ámbar están esperando un hijo y Marisol por fin ha conseguido quedarse embarazada de Ángel.

Gabino no se olvida de su madre biológica, Déborah, y le rinde homenaje colocándole un pequeño altar en su casa.

Pero es día de festejar. Alejandro llega a la iglesia con un precioso traje blanco y dorado y le pregunta al cura en múltiples ocasiones si está bien. ¡Lo que está es nervioso!

Victoria llega acompañada de todo un séquito y con sus damas de honor mientras su vestido blanco cae sobre los lomos de su caballo.

Antes de entrar a la iglesia Victoria tiene unas palabras con sus padres, les da las gracias por ser sus padres y les dice que van a seguir su ejemplo porque los dos les han dado ejemplo de lo que es el amor verdadero, que se fortalece con los años. Son un matrimonio maravilloso y los mejores padres del mundo.

La entrada no puede ser más bonita: con Victoria y su precioso vestido blanco, del brazo de su padre Valente, entre los aplausos de todos los invitados y con la pequeña Lupita tirando pétalos de rosas blancas.

Valente le entrega a Victoria a Alejandro, uno de sus tesoros más preciados.

Y así, vestidos a juego y pletóricos de amor, Alejandro y Victoria se dicen el sí quiero más grande de su vida mientras Valente piensa que vale la pena atreverse a amar.

¡Fin!