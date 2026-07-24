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Canfeza entierra el hacha de guerra con Mahir y con Sare

Los dos salen de cena y terminan besándose apasionadamente bajo la lluvia sin importar terminar empapados.

Canfeza entierra el hacha de guerra con Mahir y con Sare

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Canfeza y Mahir vienen de atravesar una época de muchas peleas entre ellos.

Pero al final salen a cenar y terminan divirtiéndose mucho, tanto que aunque llueva no les importa y terminan mojados de arriba abajo pero felices porque están juntos.

Además, Canfeza hace las paces con Sare. Sare va a ver a su hermanastra y tienen la oportunidad de hablar por fin.

Antes de empezar empieza a llorar. Le pide perdón por todas las cosas horribles que le dijo. Sare reconoce que ha tenido una venda en los ojos y está pasando por una situación complicada en su vida. Pero ahora lo ve todo claro.

Canfeza entierra el hacha de guerra con Mahir y con Sare

No entiende lo que pretenden Oçan y su madre y le cuenta a Canfeza que está obsesionado en buscarle un trabajo y le recomienda también que no se relacione con Oçan, su supuesto hermano, porque puede perjudicar a su relación con Mahir.

Aunque se trate del hermano de Canfeza y de la madre de Sare no los conocen y deben informarse si descubren cualquier cosa. Y terminan hablando como dos personas que se quieren.

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