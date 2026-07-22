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Florencia vuelve a besar a Damián: quiere recuperar su relación

Su exprometida quiere recuperar la relación que tenían antes y los dos se besan. ¿Aceptará Damián la reconciliación?

Florencia vuelve a besar a Damián

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Damián ya salió del hospital, aunque sigue cojeando apoyado en un bastón. Florencia le dice que le quiere y que ha cometido errores y que en parte tiene la culpa de que su relación se estropeara. Pero le pide por favor que le permita ganarse su cariño otra vez y que todo vuelva a ser como antes.

Damián admite su parte de culpa y le dice que no puede cambiar lo que siente por Elisa.

Florencia insiste mucho y Damián le pregunta si de verdad lo quiere, y ella le va a demostrar cuánto. Y lo besa. ¡Los dos se besan! Hasta que aparece Horacio y los sorprende.

Ingrid quiere alejar a Kenia de Augusto

Ingrid, la madre de Kenia va a ver a Augusto, y le advierte de que no se acerque a su hija. Aunque ninguno de los dos se lleve bien con sus hijas debería entenderle cómo se siente al enterarse de que ese hombre está rondando a una niña menor de edad. Y le advierte con denunciarle a las autoridades.

Florencia vuelve a besar a Damián: quiere recuperar su relación

Además, Ingrid va a casa de Kenia, donde vive sola porque ella se lo consiente, y ve que tiene una cena preparada para alguien a quien espera. Kenia le miente diciendo que espera a Damián, pero Ingrid le deja bien claro que sabe que espera a Augusto y que es menor de edad y si ese hombre la sigue molestando lo va a denunciar.

Además Carmina y Augusto discuten sobre lo mismo. Él le dice que su relación no va bien desde que perdieron a su hijo y Carmina le echa en cara una vez más que eso fue culpa de su hija Elisa, aunque no sea cierto. ¡Incluso Augusto sale en defensa de Elisa!

Florencia vuelve a besar a Damián: quiere recuperar su relación

Y le dice que lo está poniendo de excusa para poder irse con la chica, que es mucho más joven que él.

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