Cuento de una noche

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Oçan dice en voz alta cuál es su plan con Canfeza y Sare. ¿Tendrá otro oculto?

El marido de Canfeza intenta protegerla de su nuevo hermano y de su propia familia. No le parece normal que justo cuando Rashid muera aparezca ese supuesto hermano.

Mahir sospecha de que Rashid muera a la vez que aparece Oçan

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Por si las cosas no estaban lo bastante tensas entre Canfeza y Mahir, el chico se ha presentado en un evento en el que su mujer estaba sobre el escenario con su nuevo hermano. Mahir ha aparecido para decirle delante de todos que se baje de ahí y se la lleva a casa de alas maneras.

A la madre de Oçan todo lo que le preocupa es que Mahir ha arruinado el lanzamiento de su hijo.

Cuando Canfeza acepta a abrir la puerta a Mahir, mientras hace las maletas, su esposo le cuenta que la chica de las fotos sospechosas que encontró es la hija de Rashid y no cree que todo eso sea una coincidencia. ¿Muere Rashid y justo aparece su nuevo hermano?

Mahir está muy preocupado y está intentando protegerla. Ella rompe a llorar en gritos porque está harta de que siempre sea su familia la que intenta hacerlos daño.

Oçan no va a permitir que Mahir se interponga en su camino porque de esa manera no podrá llevarse a Canfeza.

Mahir sospecha de que Rashid muera a la vez que aparece Oçan

Así que Sare le pregunta qué intenta hacer y su supuesto hermano quiere convertirla en una mujer independiente, va a contratarla igual que va a hacer con ella para que tengan sus carreras y no dependa de su marido.

Sare le deja claro que hasta hace apenas unos días no estaba en su día y pueden ganarse una carrera ellas solas. Pero Oçan la hiere diciendo que ya vio el papel como sirvienta que tenía en casa de Kursat.

Y al final es Sare la que termina casi defendiendo a su familia, dejando ver que no la trataban tan mal y que no está de acuerdo con el plan de Oçan.

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