Sare culpa a Canfeza de todos los problemas de su infancia

Canfeza y su abuela estáne sperando a que la madre de Oçan apareszca con Sare.

Mientras tanto, abuela y nieta conversan y Canfeza le cuenta que Mahir y ella han discutido mucho últimamente porque está obsesionado con su padre y no estará tranquilo hasta que lo aparte de su vida.

Afet advirtió a su hijo que parara poque hacen daño a Canfeza.

También Mahir está obsesionado con Oçan porque encontró una habitación con fotos raras de chicas y no se fía de él. Afet confía en que si reaccionó así será por algo así que recomienda a Canfeza que suba a ver qué ha visto Mahir.

Y cuando se adentra en la habitación de revelado ¡justo aparece Oçan y la asusta! Él dice que hace esas fotos en su tiempo libre porque le relaja y ella lo cree.

Hasta que llega Sare, Oçan, Canfeza y su abuela hablan de su vida y de la tienda que abrió la chica con ayuda de Mahir. Su plan es abrir otra tienda, pero Mahir no quiere que lo haga con el dinero de su padre Kursat. Y esa parte de la conversación es la que interesa a Oçan. Pero la abuela lo explica: ¿quién querría usar el dinero del asesino de su padre?

Finalmente llega Sare con la madre de Oçan. Esta duce que la convirtieron en survienta y ahora le dicen que lo sienten mucho, y la abuela no puede callarse así que salta y se enfrenta a ella diciéndole que esos niños han sufrido por su culpa. La madre de Oçan le dice que le dio dos nietos, pero no la consideraban parte de su familia.

Pero Canfeza se defiende diciendo que siempre ha tratado a Sare como una hermana. Pero ella no lo ve así: Canfeza parecía la princesa y ella la sirvienta. Canfeza no da crédito: todo lo que hacía por ella era en un acto de generosidad.

Sin embargo, Sare asume que siempre ha sido un juguete para ella y que Kursat nunca la trató como a una hija más. Mientras la abuela se pregunta quién le ha lavado el cerebro porque nunca la han tardado de manera diferente.

Sare rompe a llorar gritando porque Kursat la golpeaba cuando no le decía dónde estaba Canfeza cuando temíoan que se había fugado con Mahir.

Sare no quiere arreglar nada con esa gente porque no tiene nada que arreglar. Así que Canfeza y su abuela se marchan.