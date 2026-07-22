Revive la historia de Ferit, su mejor amigo y su prometida en Corazón Herido

Dos amigos enfrentados por el amor de una mujer. Una boda en el aire. Así comienza Corazón herido.

La serie turca regresa a Nova para hacernos vivir de nuevo una apasionada historia de amor y amistad truncada por el destino, que nos dará otras sorpresas.

Ferit vive la traición en primera persona cuando descubre a su mejor amigo besando a su prometida. El chico al que consideraba su propia familia y la chica con la que iba a compartir su vida.

Pero la historia de ellos dos no estaba cerrada y pusieron en riesgo toda la posible felicidad que iban a tener tras el matrimonio.

Los dos amigos se enfrentan y acaba saliendo a la luz los sentimientos que el amigo de Ferit llevaba experimentando toda la vida: ver cómo su mejor amigo era el niño rico al que todos querían y se casaba con la mujer de la que está enamorado.

Mientras la madre de Ferit no cesa en su empeño de que su hijo y su prometida se casen, a pesar de todo.

Mientras Ferit intenta vengarse de ellos, se enamora de Ayse. ¿Encontrará de nuevo la felicidad?

Muy pronto en Nova, Corazón Herido.