Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte

Rodrigo Guirao da vida al galán protagonista de la nueva serie de Nova, Me atrevo a amarte, que llega este fin de semana a tu casa.

Alejandro es un hombre noble, sensible y marcado emocionalmente por la injusticia que sufrió su madre, Crisanta, cuya muerte siempre cargó sobre sus hombros.

Ese trauma lo convirtió en una persona reservada pero muy empática. Vuelve al pueblo para hacer justicia y limpiar el nombre de su familia.

Pero su vida cambia cuando conoce a Victoria salvándola de ahogarse. En ese instante nace un amor que será puesto a prueba constantemente por culpa de secretos familiares y venganzas que llevan décadas gestándose.

Porque lo que Alejandro no sabe es que Victoria es hija de Valente, el hombre al que culpa por todas las desgracias sufridas de niño por lo ocurrido a su madre y su tía.

¿Qué pasará cuando descubran quiénse son los dos?