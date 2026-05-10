Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Marisol descubre que ¡su padre no es Valente!

Marisol descubre que Efraín es su verdadero padre. Ahora entiende por qué el hombre estaba tan pendiente de su madre y de ella.

Diana se enfrenta al hombre que abusó de ella ¡que es el padre de Marisol!

Publicidad

Nova
Publicado:

Diana está sufriendo mucho en silencio. El único al que se lo cuenta es al cura. Ella le contó la verdad sobre su embarazo a Valente, pero no le contó la identidad del hombre que abusó de ella. ¡Hay una de las hijas de Diana que no es hija de Valente sino fruto de una violación!

Diana puede contar la verdad cuando quiera a Valente y a Marisol y el cura le recomienda que así lo haga. Pero ella teme muchísimo hacer daño a su hija. Justo Marisol llega a la iglesia y los ve hablando. Entonces empieza a relacionar todo lo que ha visto últimamente. Diana teme que su hija no la perdone y la odie. ¡No quiere perderla!

Marisol ata cabos sobre Efrain

Marisol recuerda cuando conoció a don Efraín y él se interesó por ella. Incluso le dijo que había salido a su madre y que no se parecía en nada a Valente. También le ofreció cuidarla en todo lo que necesitara. Ahora Marisol entiende todo: ¡Efraín es su padre!

Marisol entonces se enfrenta al señor Maldonado. Le planta cara y le dice que deje de acosar a su madre, le pregunta por qué sigue enviando mensajes de amor a su madre, cuando sabe de sobra que ella ama a Valente.

¡Efrain es el padre de Marisol!

Él confiesa que si insiste en hablar con Diana es por una razón importante mientras la mujer rechaza tener un vínculo con él. Pero él dice que sí que tienen un vínculo. El señor le dice que no piensa alejarse de Marisol, necesita y quiere estar cerca de ella porque ¡es su hija!

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

Diana se enfrenta al hombre que abusó de ella ¡que es el padre de Marisol!

Marisol descubre que ¡su padre no es Valente!

Efe y Tuğçe se casan

Ceylin e Ilgaz anuncian ¡un nuevo embarazo! en la boda de Tuğçe y Efe

Lucrecia está embarazada
Momento destacado

Alejandro quiere comprar la hacienda Pérez-Soler para Victoria

Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo
Momento destacado

Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo

Ilgaz va a morir en una isla desierta
Momento destacado

A Ilgaz le preguntan cómo desea morir y el sicario lo cumple

Ilgaz fue secuestrado para que no acusara a alguien y consigue huir antes de que muera de sed y hambre.

Nur mueve ficha para destruir a los Köroğlu infiltrando a Mali en la familia
Momento destacado

Nur pone en marcha su plan para destruir a los Köroğlu infiltrando a Mali en la familia

Nur convence a Mali para seducir a Dilara y descubrir el gran secreto que oculta Suat. El padre biológico de Civan logra ganarse la confianza de la hermana del empresario después de ayudarla a escapar de los paparazis y termina convirtiéndose en su chófer personal.

La carta secreta de Handan que cambiará la vida de Eren para siempre

La carta secreta de Handan que cambiará la vida de Eren para siempre

Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado

Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado

Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

Publicidad