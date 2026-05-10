Marisol descubre que ¡su padre no es Valente!

Diana está sufriendo mucho en silencio. El único al que se lo cuenta es al cura. Ella le contó la verdad sobre su embarazo a Valente, pero no le contó la identidad del hombre que abusó de ella. ¡Hay una de las hijas de Diana que no es hija de Valente sino fruto de una violación!

Diana puede contar la verdad cuando quiera a Valente y a Marisol y el cura le recomienda que así lo haga. Pero ella teme muchísimo hacer daño a su hija. Justo Marisol llega a la iglesia y los ve hablando. Entonces empieza a relacionar todo lo que ha visto últimamente. Diana teme que su hija no la perdone y la odie. ¡No quiere perderla!

Marisol recuerda cuando conoció a don Efraín y él se interesó por ella. Incluso le dijo que había salido a su madre y que no se parecía en nada a Valente. También le ofreció cuidarla en todo lo que necesitara. Ahora Marisol entiende todo: ¡Efraín es su padre!

Marisol entonces se enfrenta al señor Maldonado. Le planta cara y le dice que deje de acosar a su madre, le pregunta por qué sigue enviando mensajes de amor a su madre, cuando sabe de sobra que ella ama a Valente.

Él confiesa que si insiste en hablar con Diana es por una razón importante mientras la mujer rechaza tener un vínculo con él. Pero él dice que sí que tienen un vínculo. El señor le dice que no piensa alejarse de Marisol, necesita y quiere estar cerca de ella porque ¡es su hija!