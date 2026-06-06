Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Alito y Alejandro se enfrentan, una vez más, junto al río. En esa escena, Alito mata a Dimitrio y está a punto de matar a Alejandro que quiere confesar a todos que Alito mató a Dionisio. Pero en ese momento ¡aparece Déborah!

“¡No te atrevas a disparar a mi sobrino!”, grita la mujer, ante la mirada aterrada de Crisanta que lo observa todo también.

Déborah pide a Alito que le cuente toda la verdad a Alejandro y este intenta poner orden y dice que lo cree. Todo con tal de que baje el arma.

Pero entonces, se produce un forcejeo entre Déborah y Alito por coger el arma que ¡se dispara hacia Alejandro que cae al río herido!

Mientras tanto, Diana está convencida de que su hija Victoria tiene todos los síntomas de una embarazada así que le compra una prueba. Y Victoria descubre que el resultado ¡es positivo!

Está tan contenta de cumplir los deseos que tenía con Alejandro de formar una familia juntos que va a contárselo a sus padres y a su hermana Marisol, que la esperan ansiosa por saber si van a tener un hijo o no.

Entonces a Victoria se le borra la sonrisa de la cara y siente algo dentro de ella que le dice que a su marido le ha pasado algo.

¿Saldrá vivo de esta? ¿Podrán ser esa familia que siempre han querido?