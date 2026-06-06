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Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

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Alito y Alejandro se enfrentan, una vez más, junto al río. En esa escena, Alito mata a Dimitrio y está a punto de matar a Alejandro que quiere confesar a todos que Alito mató a Dionisio. Pero en ese momento ¡aparece Déborah!

“¡No te atrevas a disparar a mi sobrino!”, grita la mujer, ante la mirada aterrada de Crisanta que lo observa todo también.

Déborah pide a Alito que le cuente toda la verdad a Alejandro y este intenta poner orden y dice que lo cree. Todo con tal de que baje el arma.

Pero entonces, se produce un forcejeo entre Déborah y Alito por coger el arma que ¡se dispara hacia Alejandro que cae al río herido!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Mientras tanto, Diana está convencida de que su hija Victoria tiene todos los síntomas de una embarazada así que le compra una prueba. Y Victoria descubre que el resultado ¡es positivo!

Está tan contenta de cumplir los deseos que tenía con Alejandro de formar una familia juntos que va a contárselo a sus padres y a su hermana Marisol, que la esperan ansiosa por saber si van a tener un hijo o no.

Entonces a Victoria se le borra la sonrisa de la cara y siente algo dentro de ella que le dice que a su marido le ha pasado algo.

¿Saldrá vivo de esta? ¿Podrán ser esa familia que siempre han querido?

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