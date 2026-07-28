Elisa descubre la carta que Kenia escribió a Agusto antes de morir

Abismo de pasión

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Augusto descubre que el doctor es el amante de su mujer: el marido de Carmina la emprende a golpes con el médico después de enterarse de que le ha estado engañando.

Augusto descubre que el doctor es el amante de su mujer

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Nova
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Augusto va a ver a sus amigos en un estado muy serio hasta que salta contra el doctor Tovar: sabe que él fue el amante de su mujer. ¡La emprende a golpes contra él!

No tiene nada en contra de Braulio ni de Lucio pero le deja bien claro al doctor que no es un hombre y le rompe una botella de cristal en la cabeza mientras le grita traidor.

Augusto descubre que el doctor es el amante de su mujer

Ingrid empieza a ponerse nerviosa porque no encuentra a Kenia por ningún lado y le muestra su preocupación a Gabino.

Lo que le inquieta es que seguro que Kenia le contó a Augusto todo lo que sabía sobre su vida, como que Estefanía no era la que iba a huir con Rosendo. ¡Gabino solo espera que Kenia no haya abierto la boca!

Y Gabino piensa, ¿se le habrá ocurrido ir a ver a Carmina antes de a Augusto? Porque eso pudo haber sido peligroso.

Augusto descubre que el doctor es el amante de su mujer

Damián y Elisa y Paloma y Gael comparten una cena de parejas. Hasta Elisa se va a su casa porque no quiere que su tía o su padre los vea juntos, aunque Damián le dice que tarde o temprano va a tener que enterarse, pero ella le pide solo unos días para convencerlo, ahora que su relación con Augusto está mejorando.

Augusto descubre que el doctor es el amante de su mujer

Los cuatro comparten otro espectacular día juntos bañándose en un cenote. En el agua, en plena naturaleza, se dejan llevar por el amor y después del baño en parejas se besan apasionadamente.

Pero el idílico momento se frena de pronto cuando Paloma encuentra un papel arrugado y roto con un mensaje escrito en él. Esa carta se la escribió Kenia a su padre y Elisa la lee.

Además, Carmina va a preguntar al padre Lupe si ha contado su secreto, pero él asegura que lo conoció bajo secreto de confesión y ha tenido que cargar todos estos años el peso de su confesión, muy a su pesar, porque es su deber ante Dios.

https:www.atresplayer.com/atreseries/series/los-misterios-de-murdoch/

Pero lo que el padre sí que puede asegurarle es que hay alguien más que conoce su secreto y tiene pruebas para demostrar que ella era la amante de Rosendo.

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