Carmina mata a Kenia para que no revele su secreto

Kenia está en mitad de la selva en el cenote X´Batun de Yucatán esperando a Augusto pero en su lugar aparece Carmina. Kenia entregó una carta de amor que el empleado Horacio la interceptó y se la entregó a la esposa de Augusto.

Kenia aprovecha para darle la oportunidad de que se vaya para siempre de La Ermita antes de que se sepa su secreto. Carmina estaba muy interesada en saber qué había descubierto Kenia sobre ella y la joven se lo cuenta: Augusto sabe que no tiene paz desde que murió Estefanía por pensar que la engañaba con Rosendo, pero ella no era la amante. ¡Kenia le dice que sabe que era ella la amante de Rosendo!

Y le pide que haga sus maletas y se vaya antes de que se lo cuente a todo el pueblo. Carmina le dice que pida lo que quiera que se lo dará a cambio de su silencio, pero Kenia le dice que lo único que quiere es a su marido. Carmina le dice que no puede abandonar a Augusto.

Kenia está convencida de que Elisa le va a agradecer de por vida que limpie el nombre de su madre y Augusto podrá por fin vivir en paz.

Kenia le dice a la vez que Augusto va a poder ser feliz junto a ella porque es joven y va a poder darle el hijo que ella nunca pudo. Carmina no aguanta más palabras y golpea a Kenia con un tronco, y cuando la muchacha cae al agua, Carmina se tira para evitar que salga a la superficie ¡Carmina ahoga a Kenia en el agua! Ahora su secreto vuelve a estar a salvo.

Damián y Elisa ¡retoman su relación!

Elisa se enfrenta a Damián y este le dice que no deben sacrificar su amor por culpa de los demás, por culpa de lo que piensa su madre Alfonsina sobre Augusto. Pero Elisa se marcha y Damián va a buscarla sobre su caballo. Mientras Damián persigue a Elisa, cae del caballo que se altera.

Elisa corre a socorrerlo y él aprovecha para besarla, y aunque ella intenta contenerse terminan besándose en el suelo.

Elisa sabe que su madre Alfonsina no va a descansar hasta descansar a su familia. Pero Damián está dispuesto a correr el riesgo de que la destruya a ella también. Siguen pensando en casarse muy pronto, aunque lo que les espere sea difícil.

Cuando Damián llega a su casa se encuentra con Florencia. Y ella le pregunta si que se haya ido de casa tan rápido supone que sus planes han cambiado. Y Damián le confirma que Elisa, que justo entra en ese momento, que han vuelto a estar juntos y que cometió el error de utilizarla y que no debió volver con Florencia sabiendo que no la quería. Florencia se enfada mucho y le dice que cuando Elisa vuelva a dejarlo, no vaya a buscarlo.

Elisa también se enfada porque pensaba que había hablado con Florencia antes de lo que pasó en el invernadero. Y ahora que sabe que están juntos correrá a contárselo a Alfonsina que pensará mal de Elisa, creyendo que la mintió cuando le dijo que a pesar de que él sabía del trato que ellas tenían, ella no iba a buscarlo.

Elisa está muy preocupada porque no sabe cuándo Alfonsina va a atentar contra Elisa o Augusto, aunque Damián intente tranquilizarla.

Por otro lado, Ramona y el padre Lupe se encuentran junto a una laguna. El padre está inquieto por la decisión que haya tomado Ramona, pero ella todavía está callada y sabe que tarde o temprano don Augusto se enterará de la verdad. ¡Aunque Kenia esté muerta!