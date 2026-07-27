Mahir reta a Canfeza a volver a enamorarse de él en solo dos días

Mahir es muy feliz al lado de Canfeza, pero siempre ha tenido una duda rondándole la cabeza. Por eso, le pregunta directamente a su mujer si se habría casado con él de no haber tenido aquel sueño tan revelador en el que descubrió que el hijo de Mehmet iba a ser su compañero de vida.

La amiga de Sare lo tiene claro. Al principio, cuando lo conoció, lo veía como un hombre algo prepotente y no sabe si habrían terminado juntos de no haber sido por aquel sueño. Sin embargo, el hijo de Süreyya está convencido de que sí y hace gala de su atractivo. "Conseguiría seducirte en uno o dos días y haría que te enamoraras de mí", afirma con rotundidad.

Mahir quiere demostrarle a Canfeza que está en lo cierto. Para ello, le propone un juego: ella tiene que fingir que no lo conoce y él deberá conseguir enamorarla en dos días como máximo. "Vale, acepto tu apuesta por curiosidad", le responde la joven.

Al día siguiente, cuando la hija de Kürşat se despierta, se lleva una grata sorpresa. Su marido ha decorado la habitación con globos en forma de corazón y le ha dejado varias notas con indicaciones. En uno de los armarios del baño encuentra una flor y, en el comedor, un desayuno preparado cuidando hasta el más mínimo detalle.

Además, descubre otra nota en la que Mahir le pide que acuda a las tres de la tarde a la Torre de la Doncella. ¿Qué sorpresa tendrá preparada para su mujer?

Sin embargo, todo se tuerce cuando Mahir descubre que Gökçe está retenida contra su voluntad en un molino. Handan, la madre de Ozan, el supuesto hermano de Canfeza, es la responsable de su secuestro.

El nieto de Asaf acude al lugar acompañado de su esposa, pero todo resulta ser una falsa alarma. Gökçe no está allí. Solo encuentran un espantapájaros y una nota escrita por Handan para su hijo Ozan, en la que le advierte de que nunca sabrá dónde está Gökçe.

De regreso a casa, una rueda del coche se pincha y ambos se quedan atrapados en mitad de la nada al no tener otra de repuesto. Afortunadamente, encuentran una casa en medio del bosque en la que vive un anciano muy agradable que les ofrece pasar la noche en su hogar.

El hombre les habla de su mujer, ya fallecida, de la que estuvo profundamente enamorado, y les da varios consejos para que su relación de pareja funcione. "Valorad la vida y el tiempo que pasáis juntos como pareja", les dice con ternura.

Finalmente, Canfeza no ha podido acudir a la cita con su marido en la Torre de la Doncella y todavía no imagina la sorpresa que le espera. Así que tendrá que esperar un poco más para descubrirla y nosotros también.