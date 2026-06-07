Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Valente sospecha que ha sido Déborah quien ha secuestrado a su nieta Lupe, la hija de Victoria y el desaparecido Alejandro. Y se presenta con Ángel en su casa en plena noche a buscarla.

Los empleados le dicen que la mujer no ha salido de casa, que está dormida, para que no piensen que ha sido ella la que ha secuestrado a la niña. Pero Valente piensa que pudo haber enviado a alguien a por la niña.

Valente está convencido de que la tiene ella, le da igual lo que le diga. Y le pide que por favor la libere, que la pequeña no tiene la culpa de todo lo que ha sufrido Déborah desde lo que ocurrió hace veinticinco años.

Déborah hace que no sabe nada, y le dice que está harta de que la piensen culpable de todo lo que pasa, pero en realidad sí que fue ella la que se llevó a la niña.

Déborah echa a Valente de su casa. Y Ángel le recuerda que esa niña es la hija de Alejandro y, aunque ella cree que está muerto, Ángel le recuerda que lleva su sangre.

Pero Déborah lo único que quiere es cumplir su venganza. ¡Y ya lo han conseguido! Así que ya puede irse de San Agustín.