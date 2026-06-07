Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Valente acusa a Déborah de robar a su nieta y ella lo niega todo aunque ya ha podido cumplir su venganza hacia el hombre que ama.

Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Publicidad

Nova
Publicado:

Valente sospecha que ha sido Déborah quien ha secuestrado a su nieta Lupe, la hija de Victoria y el desaparecido Alejandro. Y se presenta con Ángel en su casa en plena noche a buscarla.

Los empleados le dicen que la mujer no ha salido de casa, que está dormida, para que no piensen que ha sido ella la que ha secuestrado a la niña. Pero Valente piensa que pudo haber enviado a alguien a por la niña.

Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Valente está convencido de que la tiene ella, le da igual lo que le diga. Y le pide que por favor la libere, que la pequeña no tiene la culpa de todo lo que ha sufrido Déborah desde lo que ocurrió hace veinticinco años.

Déborah hace que no sabe nada, y le dice que está harta de que la piensen culpable de todo lo que pasa, pero en realidad sí que fue ella la que se llevó a la niña.

Déborah echa a Valente de su casa. Y Ángel le recuerda que esa niña es la hija de Alejandro y, aunque ella cree que está muerto, Ángel le recuerda que lleva su sangre.

Pero Déborah lo único que quiere es cumplir su venganza. ¡Y ya lo han conseguido! Así que ya puede irse de San Agustín.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Déborah muere protegiendo a su hijo Gabino

Déborah muere protegiendo a su hijo Gabino

Alejandro y Victoria se reencuentran años después junto a su hija

Alejandro y Victoria se reencuentran años después junto a su hija

Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Valente está convencido de que Déborah ha secuestrado a Lupe

Victoria da a luz a una niña ¡y desaparece en el hospital!
Momento destacado

Victoria da a luz a una niña ¡que desaparece en el hospital!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!
Momento destacado

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Alito rescata a Victoria del secuestro
Momento destacado

Alito rescata a Victoria del secuestro y ella por fin puede reencontrarse con Alejandro

Alejandro no confía en Alito: piensa que sabe la verdad de lo que ocurrió con el incendio y el secuestro de Victoria.

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto
Momento destacado

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Gabino reniega para siempre a Déborah. Ha perdonado a Valente, pero no es capaz de admitir como madre a la mujer que le ha oscurecido el corazón.

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Publicidad