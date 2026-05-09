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Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo

Paloma piensa que su hermana quiere cancelar su boda porque no sosporta al hombre con el que se va a casar mientras Déborah se relame porque su plan ha seguido adelante.

Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo

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La boda de Paloma y David también ha estado a punto de verse arruinada. Déborah quería hacer daño a las hijas de Valente para hacerle pagar por haber estado veinticinco años separada del suyo, y pagó a un chico para que publicase un vídeo comprometido de una de ellas. En el día de su boda, en plena ceremonia, la verdad sale a la luz.

La historia se repite como en la boda de Ángel y Marisol. Aparece Déborah por el pasillo cuando el cura comienza a oficiar el casorio. Mientras, Mia se entera de que David pagó a otro chico, a Max, para publicar en redes el vídeo de Paloma. ¡No saben a quién creer!

Así que cuando el cura pregunta si alguien se opone a esa unión Déborah y David, que son cómplices, intercambian una mirada. Pero la boda sigue adelante. Y cuando se están dando el primer beso como marido y mujer, Mía irrumpe en la iglesia diciendo que paren la boda, que no se puede casar con ese chico porque es un mentiroso y tiene las pruebas de que él fue quien subió el vídeo.

Paloma cree a su reciente marido, pero Valente lo para: quiere una explicación antes de dejar que su hija se vaya con alguien sospechoso. Paloma asegura que Mia nunca ha querido a David y está haciendo eso para que no se case mientras Déborah se relame con sus sonrisas. Hasta que decide intervenir para enfrentarse a Valente. Le pide a Paloma que no deje que la engañen como hicieron con ella.

Pero Paloma convence a su padre de que David no tiene nada que ver con ese vídeo y reprocha a su hermana cómo ha podido hacerle eso en el día más importante de su vida, y sin pruebas reales de lo que está denunciando.

Déborah deja a David solo ante el peligro

David pide ayuda a Déborah, no puede creer que vaya a dejarlo solo ante el peligro pero, de hecho, así es. Ella ya le ha pagado la mejor suite de San Agustín para la noche de bodas y no le importa si el chico termina yendo a la cárcel por su culpa. Y le dice que pida a Paloma que convenza al suegro que es inocente. Ella se lava las manos.

También antes de la boda Valente quiere hablar con Alejandro.

Valente pide a Alejandro que hable con Gabino

Le pide que por favor hable con Gabino para convencerlo de que le deje vender la hacienda para pagarle su parte, porque no soporta vivir bajo el mismo techo que Déborah.

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