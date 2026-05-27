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Mahir no renuncia a Canfeza y huye con ella lejos de Kürsat y Selim

Destrozada por las mentiras y la sed de venganza del comisario, Canfeza le deja claro a Mahir que ya no lo quiere. Sin embargo, incapaz de renunciar a ella, el hijo de Süreyya termina llevándosela lejos de Selim y de Kürsat para empezar una nueva vida juntos en Estambul.

Mahir no renuncia a Canfeza y huye con ella lejos de Kürsat y Selim

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Mahir visita la tumba de su padre Mehmet y no puede evitar emocionarse. Le hizo una promesa a su progenitor que no iría al cementerio hasta que no se hubiera vengado de Kürsat, el hombre que acabó con su vida. Pero, no lo ha cumplido. La hija de su enemigo, Canfeza, le ha robado el corazón y no quiere abandonarla a merced de Selim, uno de los socios de Kürsat, que se dedica a llevar negocios ilícitos. "Convertí la vida de esa pobre chica en un infierno y yo no soy cruel", le dice a su padre.

El comisario está dispuesto a llevar a cabo su plan de venganza contra Kürsat sin renunciar al amor de la amiga de Sare. ¿Eso será posible?

La promesa de Mahir ante la tumba de su padre

Mahir se acerca al hospital para hablar con Canfeza. La joven se encuentra allí porque su padre acaba de ser operado de las lesiones que le provocaron las vueltas de campana que dio el coche en el que viaja con Selim y su hija cuando el comisario les cortó el paso en mitad de la carretera.

La intención de Mahir es pedirle perdón por haberla hecho daño y le recuerda que le hizo una promesa: no abandonarla nunca.

Sin embargo, ella está muy dolida con él porque el accidente que provocó a punto estuvo de costarle la vida a su progenitor y, además, la dejó abandonada en una gasolinera y permitió que se casará con Selim, aunque, luego, descubriera que se trataba de una boda falsa. "Has jugado conmigo para vengarte de mi padre. Ya no te quiero", le dice la joven y él termina llevándosela por la fuerza porque ella está dispuesta a volver con su prometido.

Canfeza empatiza con Mahir: "¡Qué dolorosa debió ser su muerte!"

Ya en el coche, Canfeza entiende hasta cierto punto que Mahir tenga una incontenible sed de venganza. "¡Qué dolorosa debió ser su muerte!", le dice la joven en referencia a Mehmet. El comisario prefiere no hablar de esta etapa tan dolorosa de su vida y admite que los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres. "Eres inocente en esta historia y nunca te abandonaré", le dice a la amiga de Sare.

Canfeza intenta escapar con una familia en su coche, pero recurre de nuevo a Mahir. Quiere alejarse de Selim y, al final, el hijo de Süreyya se lleva a la joven a Estambul para alejarse de todos. ¿Selim y los hombres de Kürsat darán con su paradero?

Mahir y Canfeza se esconden en Estambul
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