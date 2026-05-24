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Alejandro se casa con Victoria y la policía lo detiene durante la celebración

Alito consigue que Alejandro pague por la muerte de Dionisio. ¿Conseguirá demostrar su inocencia?

Alejandro y Victoria se casan

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Mientras tanto llega el día de la boda de Alejandro y Victoria. Las hermanas y amigas de la novia la acompañan mientras termina de retocarse.

Déborah y Lucrecia aparecen en la boda y finge darle la bendición a su sobrino.

Mientras, Victoria ensaya las palabras que va a pronunciar a Alejandro ya con su vestido de novia puesto.

¡Alejandro y Victoria firman los papeles y ya son marido y mujer!

Alito llega y da la enhorabuena a Victoria y le cuenta a Victoria que Alejandro ha amenazando a su padrino.

¡No se imagina lo que está a punto de pasar!

Déborah ahora se ha convertido en cómplice de Alito pero ella asegura que su silencio tiene un precio, ya pensará cómo le cobra.

La policía llega al despacho de Dionisio y lo encuentra en el suelo, herido y junto al cinturón de Alejandro.

Alejandro se casa con Victoria y la policía lo detiene durante la celebración

Y cuando Alejandro está bailando con Victoria en plena boda la policía entra a detenerlo por el asesinato de Dionisio Paz.

¿Podrá demostrar su inocencia?

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