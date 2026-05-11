Momento destacado
Déborah finge un intento de suicidio para ganarse el cariño de Alejandro
Se tira al río y Alejandro tiene que salvarla, hasta que se da cuenta de que lo hizo aposta.
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Los planes enrevesados de Déborah no conocen límites. Ahora ha decidido ir al mismo río en el que murió su hermana Crisanta para tirarse al agua y esperar a que Alejandro vaya a rescatarla mientras sufre por los remordimientos.
Cuando Alejandro saca a rastras a Déborah del agua ella reconoce que ha fracasado en todo. No ha vengado la muerte de su hermana, ha recuperado a su hijo y la desprecia y para colmo Alejandro también le ha dado la espalda vendiendo las acciones. Alejandro le reprocha que por eso casi se ahogan en el río, y que seguro que lo tenía todo planeado.
Déborah le dice con toda la sinceridad que puede que si Alejandro prefiere a los Pérez-Soler, ella ya no quiere vivir.
Pero Alejandro le hace saber que se equivocó de estrategia. Su escenita no va a hacer que cambie de opinión. Aunque ella le diga que tendrá que cargar con su muerte sobre su conciencia, él le deja claro que no va a aceptar que lo chantajee y sobre todo con algo tan delicado como la muerte y en un lugar que le trae tantos recuerdos malos, el lugar donde murió su propia madre.
Alejandro le explica que la quiere mucho pero que no piensa volver a salvarla. Y que, además, ha conocido al amor de su vida que es Victoria y que nada de lo que haga lo separará de ella.
Justo en ese momento aparece una mujer harapienta y despeinada que apenas sabe hablar y señala a Déborah llamándola mala. ¿Quién es esa mujer y a qué se refiere?
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