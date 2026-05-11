Déborah finge un intento de suicidio para ganarse el cariño de Alejandro

Los planes enrevesados de Déborah no conocen límites. Ahora ha decidido ir al mismo río en el que murió su hermana Crisanta para tirarse al agua y esperar a que Alejandro vaya a rescatarla mientras sufre por los remordimientos.

Cuando Alejandro saca a rastras a Déborah del agua ella reconoce que ha fracasado en todo. No ha vengado la muerte de su hermana, ha recuperado a su hijo y la desprecia y para colmo Alejandro también le ha dado la espalda vendiendo las acciones. Alejandro le reprocha que por eso casi se ahogan en el río, y que seguro que lo tenía todo planeado.

Déborah le dice con toda la sinceridad que puede que si Alejandro prefiere a los Pérez-Soler, ella ya no quiere vivir.

Pero Alejandro le hace saber que se equivocó de estrategia. Su escenita no va a hacer que cambie de opinión. Aunque ella le diga que tendrá que cargar con su muerte sobre su conciencia, él le deja claro que no va a aceptar que lo chantajee y sobre todo con algo tan delicado como la muerte y en un lugar que le trae tantos recuerdos malos, el lugar donde murió su propia madre.

Alejandro le explica que la quiere mucho pero que no piensa volver a salvarla. Y que, además, ha conocido al amor de su vida que es Victoria y que nada de lo que haga lo separará de ella.

Justo en ese momento aparece una mujer harapienta y despeinada que apenas sabe hablar y señala a Déborah llamándola mala. ¿Quién es esa mujer y a qué se refiere?