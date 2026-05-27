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Eren le declara su amor a Leyla y cae inconsciente al suelo tras ser envenenado por Nur

Después de confesarle a Leyla que está enamorado de ella, Eren comienza a encontrarse mal y se desploma delante de la joven. Nur lo ha envenenado, igual que hizo con su madre Handan, por orden de Suat.

Eren le declara su amor a Leyla y cae inconsciente al suelo tras ser envenenado por Nur

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Suat quiere obtener el perdón de su padre, Vedat, por haber intentado asesinarlo mientras dormía. Para conseguirlo, debe lograr que Eren se marche de casa con las manos vacías y sin reclamar la parte de la herencia que le corresponde por parte de su madre, Handan. Así que, sin pensárselo dos veces, le pide a Nur que envenene a su primo, igual que hizo con la madre del joven. La mujer de Mali se niega al principio, pero él le exige que lo haga.

Suat le ordena a Nur que acabe con la vida de Eren

La madre de Civan pone unas gotas de veneno en el vaso de leche con ColaCao que le prepara a Eren y se lo lleva a su habitación. Allí, el joven le confiesa que está enamorado de Leyla y ella le anima a sincerarse con la joven.

Nur, en el fondo, se arrepiente de lo que acaba de hacer. "Lo siento, Eren. No quería que fuera así", se dice a sí misma.

Nur obedece a Suat y envenena a Eren

Más tarde, el joven se toma un sorbo del ColaCao y se reúne con Leyla en el embarcadero para confesarle sus sentimientos. Le asegura que, desde que la vio en el avión, su vida cambió y que ya no puede seguir ocultando lo enamorado que está. "Dame una oportunidad", le ruega el sobrino de Vedat.

Leyla le agradece todo lo que ha hecho por ella. Gracias a su ayuda, la fundación de Civan volvió a abrir sus puertas, algo que jamás podrá olvidar. Sin embargo, sigue enamorada de su maridoy solo ve a Eren como un buen amigo.

Leyla se sincera con Eren: "Sigo enamorada de Civan"

En ese momento, el joven comienza a encontrarse mal y cae al suelo inconsciente. ¿Acabará perdiendo la vida o logrará sobrevivir?

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