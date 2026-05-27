Eren le declara su amor a Leyla y cae inconsciente al suelo tras ser envenenado por Nur

Suat quiere obtener el perdón de su padre, Vedat, por haber intentado asesinarlo mientras dormía. Para conseguirlo, debe lograr que Eren se marche de casa con las manos vacías y sin reclamar la parte de la herencia que le corresponde por parte de su madre, Handan. Así que, sin pensárselo dos veces, le pide a Nur que envenene a su primo, igual que hizo con la madre del joven. La mujer de Mali se niega al principio, pero él le exige que lo haga.

La madre de Civan pone unas gotas de veneno en el vaso de leche con ColaCao que le prepara a Eren y se lo lleva a su habitación. Allí, el joven le confiesa que está enamorado de Leyla y ella le anima a sincerarse con la joven.

Nur, en el fondo, se arrepiente de lo que acaba de hacer. "Lo siento, Eren. No quería que fuera así", se dice a sí misma.

Más tarde, el joven se toma un sorbo del ColaCao y se reúne con Leyla en el embarcadero para confesarle sus sentimientos. Le asegura que, desde que la vio en el avión, su vida cambió y que ya no puede seguir ocultando lo enamorado que está. "Dame una oportunidad", le ruega el sobrino de Vedat.

Leyla le agradece todo lo que ha hecho por ella. Gracias a su ayuda, la fundación de Civan volvió a abrir sus puertas, algo que jamás podrá olvidar. Sin embargo, sigue enamorada de su maridoy solo ve a Eren como un buen amigo.

En ese momento, el joven comienza a encontrarse mal y cae al suelo inconsciente. ¿Acabará perdiendo la vida o logrará sobrevivir?