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Dionisio deja en herencia sus tierras a Victoria

La nieta sigue investigando cómo sacar a Alejandro de la cárcel cuando se encuentra una sorpresa.

Dionisio deja sus tierras a nombre de Victoria

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Tras el funeral de Dionisio Paz, Diana le cuenta a sus hijas la verdad que ella acaba de conocer. Que Dionisio mató a su mujer Olivia y su amante, Fernando Pérez-Soler y que su verdadera madre es Evelia, no Olivia.

Victoria queda muy sorprendida sobre todo después de pensar que su recién fallecido abuelo le entregó un sobre como regalo justo antes de su boda.

Ahora se decide a abrir el sobre y dentro encuentra ¡los documentos en los que le cede las tierras del Peñón! ¡Están a su nombre!

Por su parte Alito abre la caja fuerte de Dionisio y encuentra unos documentos que dicen que el hombre cede temporalmente las acciones de la compañía Sánchez-Guerra al señor Alito. Pero esa decisión puede ser revocada cuando el señor Paz lo decida. Y en caso de fallecer las acciones pasarían a su hija y heredera Diana Paz.

Alito descubre que las acciones Sánchez Guerra las va a heredar Diana

¡Hasta después de muerto Alito tiene que seguir luchando contra Dionisio!

¿Qué hará para conseguirlas?

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