Marisol y Ángel se casan ¡y aparece la hija de Ángel!

Marisol y Ángel siguieron sus planes de casarse. Además, Valente le dio su bendición a su hija y entonces el chico decidió buscar una fecha temprana. ¡Se casan ya! Alejandro ayuda a vestirse a su amigo y Victoria a su hermana.Todos están muy implicados aunque a Marisol le entristece saber que sus padres no van a estar junto a ella.

Aun así, les ha dado tiempo a organizar una boda como Dios manda. ¡Su vestido es espectacular!

Sin embargo, cuando va a comenzar la ceremonia hay una sorpresa: ¡Valente aparece para llevar a su hija al altar! El padre de la novia ha dejado una nota a Diana, que sigue en la casa sin saber que su hija va a casarse. Pero él no quiere dejar de estar al lado de su pequeña el día en el que va a convertirse en esposa. Entre los dos se dedican palabras de orgullo y amor que hacen que Marisol empiece a llorar. ¡Llegó el momento de entrar en la iglesia!

Déborah sigue preguntando a Lucrecia que dónde está la desagradable sorpresa que tienen guardada para que el enlace no se lleve a cabo, y le dice que está de camino. Déborah quiere cobrarse con las hijas de Valente todo el daño que él le hizo a ella.

Y cuando el cura pregunta si alguno de los presentes tiene algún argumento para impedir que la boda se celebre ocurre la segunda sorpresa del día: ¡Diana aparece y habla! Pero para decir que su hija no puede casarse ¡sin su bendición! Para la mujer no hay nada más importante que sus hijas y su felicidad. Ahora Marisol ya puede casarse tranquila y más feliz todavía.

Todo va genial, la boda es muy bonita y los novios están guapísimos los dos de blanco. Y cuando la feliz pareja acaba de firmar los documentos que los convierten en marido y mujer aparece la tercera sorpresa: una mujer con una niña de la mano. La presentan como ¡la hija de Ángel!

El chico se lleva a su ya esposa de la mano y a las recién llegadas a un sitio más tranquilo para tratar el tema.

Al parecer, Lidia fue una mujer con la que Ángel tuvo relaciones hace muchos años, cuando ambos eran jóvenes y alocados, y ella quedó embarazada pero no se lo contó porque no quería que su hija tuviera un padre como él.

Pero la pregunta de Ángel es ¿por qué ha esperado hasta ahora para aparecer si decidió no hacerlo en su momento? Romina, la niña, ha estado preguntando por su padre. Pero todos sabemos que ha sido cosa de Déborah, que quiere pagar contra las hijas de Valente todo el daño que le hicieron a ella en el pasado.

¿Es su hija de verdad? ¿Seguirá Marisol queriendo compartir su vida con él después de descubrir este secreto?