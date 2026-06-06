Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Gabino reniega para siempre a Déborah. Ha perdonado a Valente, pero no es capaz de admitir como madre a la mujer que le ha oscurecido el corazón.

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Publicidad

Nova
Publicado:

La familia de Victoria está preocupada por si Efraín Maldonado va a por ella en los negocios y entonces llega Déborah a darles la noticia: el Peñón ha salido ardiendo y les dice que Victoria ha muerto. Incluso acude vestida de luto. Valente se desmaya.

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Déborah aprovecha para decirle unas palabras horribles y Gabino que está presente se enfrenta diciéndole que ella no es su madre.

Diana llama al teléfono de Victoria, pero no contesta y todo apunta a que es verdad que Victoria ha perdido la vida en el incendio. ¡Sus padres están desolados!

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Gabino tiene una conversación a gritos con Déborah. Ella le pide respeto a su hijo biológico y le dice que todo el dinero que tiene se lo debe a ella y sigue insultando a Valente.

Déborah no puede soportar que Gabino quiera a Valente como su padre, pero no a ella como madre. De hecho, le explica que Valente sí que le ofreció su apellido, pero Gabino no lo quiso porque él ya tiene un apellido que le dieron los padres que lo criaron.

A Valente ya lo ha perdonado, pero a ella no quiere ni verla más porque solo ha hecho alentar su odio. Ha querido envenenarlo y ponerlo en contra de todas las personas que ama. Le dice que jamás va a ser su hijo.

Y Déborah termina la conversación diciendo que se arrepiente de haberle dado la vida y le pide que se olvide de él para siempre.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Alito rescata a Victoria del secuestro

Alito rescata a Victoria del secuestro y ella por fin puede reencontrarse con Alejandro

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet
Momento destacado

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián
Momento destacado

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina
Momento destacado

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Augusto y Alfonsina se quedan devastados al ver las dos familias rotas y sus hijos medio huérfanos.

Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!
Momento destacado

Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!

Elisa ve el beso y se asusta tanto que sale corriendo. ¿Creerá a su padre?

Mahir prepara una cita de ensueño para Canfeza… pero sus miedos vuelven a salir a la luz

Mahir prepara una cita de ensueño para Canfeza… pero sus miedos vuelven a salir a la luz

La encerrona a Mahir

Mahir descubre que Canfeza se ha marchado justo antes de su boda con Sila

Elena se sale con la suya: logra separar a Gerardo de Antonia

Elena se sale con la suya: logra separar a Gerardo de Antonia

Publicidad