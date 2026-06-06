Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

La familia de Victoria está preocupada por si Efraín Maldonado va a por ella en los negocios y entonces llega Déborah a darles la noticia: el Peñón ha salido ardiendo y les dice que Victoria ha muerto. Incluso acude vestida de luto. Valente se desmaya.

Déborah aprovecha para decirle unas palabras horribles y Gabino que está presente se enfrenta diciéndole que ella no es su madre.

Diana llama al teléfono de Victoria, pero no contesta y todo apunta a que es verdad que Victoria ha perdido la vida en el incendio. ¡Sus padres están desolados!

Gabino tiene una conversación a gritos con Déborah. Ella le pide respeto a su hijo biológico y le dice que todo el dinero que tiene se lo debe a ella y sigue insultando a Valente.

Déborah no puede soportar que Gabino quiera a Valente como su padre, pero no a ella como madre. De hecho, le explica que Valente sí que le ofreció su apellido, pero Gabino no lo quiso porque él ya tiene un apellido que le dieron los padres que lo criaron.

A Valente ya lo ha perdonado, pero a ella no quiere ni verla más porque solo ha hecho alentar su odio. Ha querido envenenarlo y ponerlo en contra de todas las personas que ama. Le dice que jamás va a ser su hijo.

Y Déborah termina la conversación diciendo que se arrepiente de haberle dado la vida y le pide que se olvide de él para siempre.