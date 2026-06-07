Alejandro y Victoria se reencuentran años después junto a su hija

Déborah se marcha de San Agustín porque regresó con la intención de vengarse de Valente ya lo ha conseguido. Robando a la hija de Victoria.

Diana aparece justo cuando ella se va y le pide que pare con la violencia.

Intenta convencerla suplicándole de rodillas, pero de nada sirve.

Pasan los años y Lupe sigue desaparecida y Alejandro también. Ha comenzado una nueva vida junto a su madre Crisante y se dedica a ayudar a los niños. Y talló una figura de madera y sabe que, aunque la tiene en la imaginación algún día será real.

Entre el grupo de niños Alejandro se topa con una bonita niña vestida de blanco que se llama Lupita. La pequeña ha perdido un colgante y Alejandro le ayuda a encontrarla. Cuando encuentra la medalla, se la coloca alrededor del cuello. Alejandro no lo sabe y la pequeña tampoco, pero ¡esa niña es su hija!

Las personas que han curado a Alejandro le piden que debe regresar, aunque todavía no recuerde su pasado. Sabe que su corazón extraña a su mujer. Y Crisanta no quiere porque sabe si la recuerda querrá regresar y lo matarán. Con ella está segura. Pero le piden que le deje regresar al lugar al que pertenece, a su hogar.

Entonces Alejandro entra por la puerta. ¿De qué lugar hablan? ¿A qué lugar pertenezco? Le pide la verdad a su madre.

Y ella lo lleva a conocer San Agustín.

A su llegada encuentran a una muchacha sobre un caballo desbocado y Alejandro se monta en otro caballo y la persigue para ayudarla. Cuando detienen los caballos, y se encuentran cara a cara, Victoria no puede creerlo. ¡Está ante Alejandro!

Lo abraza entre lágrimas diciendo que si es él de verdad, pero Alejandro no la reconoce, hasta que se abrazan y todos los recuerdos le llegan de golpe. ¡Ya se acuerda de ella! Victoria sabía que estaba vivo y que en algún momento volverían a encontrarse.

¡No se lo puede creer! Ahora le cuenta que tuvieron una hija, Lupita, pero que se la robaron hace años. Los mismos casi que él ha estado desaparecido. Tienen mucho de qué hablar. Y Alejandro le promete que la van a encontrar. ¡Él no sabe que ya ha estado con ella!

Ángel le dice que hasta ahora no tiene pista de la enfermera que se llevó a la bebé y la policía no encontró cargos en su contra. Le asegura que la buscaron por todas partes pero sin éxito. Entonces mencionan que la única manera de ubicarla sería por la medalla que le entregaron al nacer. ¡Entonces Alejandro ata cabos!

Lupita puede que sea la niña con la que estuvo en el orfanato. Y así es. Así que le pide un coche para ir a por ella. Pero no se lo cuenta a nadie. Será una sorpresa.

Durante la celebración Alejandro se aleja y le cuenta a Victoria que aunque no tenía memoria sí que sentía en su corazón que amaba a una mujer. Y Victoria tampoco dejó de amarlo, para superar el robo de la hija. Victoria le dice que no va a poder ser la misma sin Lupita y él le dice que por eso la ha citado. Entonces mira hacia un lado y aparece ¡Lupita!

Victoria pregunta si es de verdad ella. Él le dice que la encontró en un orfanato y supo que era ella por la medalla en la que ponía su nombre.

¡Victoria no puede parar de llorar! ¡Es su hija!

Victoria se reencuentra con su hija años después y por fin los tres pueden abrazarse.

Y prometen no separarse.