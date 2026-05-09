Alejandro quiere comprar la hacienda Pérez-Soler para Victoria

Lucrecia está muy alterada y expresa su cabreo con Déborah. Le dice que Alejandro la ha rechazado a pesar de estar embarazada y todo por culpa de que está enamorado de Victoria. Déborah le dice que ya sabía que Alejandro no es alguien a quien se pueda manejar.

Déborah le pide que se calme porque ni siquiera está embarazada. Y de eso Alejandro ni siquiera se iba a dar cuenta. Pero entonces Lucrecia se queda parada y Déborah le pregunta si de verdad está embarazada y sobre todo, de quién. Ella confiesa que se sintió despechada y solamente fue una noche pero tuvo la mala suerte de quedar embarazada. Déborah le insulta y le dice que es una ramera por acostarse con cualquiera y se enfada porque no se lo haya contado antes.

Lucrecia estaba abrumada porque por fin había conseguido lo que Déborah le pidió. Tienen en las manos la manera de que nunca más vuelva con Victoria y le sugiere que la apoye y que convenza a su sobrino para que se quede con ella. No puede abandonarla. Y menos ahora que está dispuesto a comprar la hacienda Pérez-Soler para devolvérsela victoria.

Valente está destrozado, lucha todo lo que puede por sus tierras. Alejandro no se plantea denunciar a su tía porque ha sido como una madre para ellos y además lo hace por su hermana Ámbar, que necesita a Déborah y si ella fuera a prisión su hermana saldría perjudicada.

Déborah se lanza a los brazos de Valente a buscar consuelo porque Gabino no la reconoce como madre y el hombre le recomienda que debe ganarse a su hijo con cariño. Entonces Déborah le da otro consejo. Le dice que en la boda escuchó que cuando un señor apareció, Diana se puso pálida y en un momento desaparecieron juntos. ¡Asegura que son amantes! Valente le pida que deje de hablar de esa manera de su esposa, pero Déborah lo que hace es sembrar la duda en él.

Valente tiene claro que Déborah solo quiere ver a su matrimonio fracasar y no soporta que Diana sea la única mujer a la que ama él. Pero Déborah sigue ofendiéndola y le dice que está segura de que todavía no la ha olvidado igual que Déborah no lo ha olvidado a él, porque la pasión que tuvieron es inigualable y menos por una mujer como Diana. ¿Dudará Valente en algún momento de su mujer?