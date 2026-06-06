Alito rescata a Victoria del secuestro y ella por fin puede reencontrarse con Alejandro

Efraín está empezando a recibir amenazas así que llama a Prieto y le dice que solo tenía que prender fuego al rancho, que no quería víctimas. Y Prieto asegura que nadie murió ni salió lastimado, pero sí que le pregunta qué hacer con la muchacha. Efraín no sabe de quién le habla.

Y Prieto le explica que su socia lo llamó para ordenar que se llevara a Victoria y así lo hizo. Pero no fue Efráin, ¡fue Déborah! El señor Maldonado alucina al enterarse. Y tanto él como Alito sospechan que ha sido cosa de Déborah.

Mientras tanto, el comandante de la policía confirma que según el perito el incendio fue provocado y Valente y Alejandro sospechan de Efraín y de Déborah.

Pero estos dos se están enfrentando en ese mismo momento. Efraín sabe que Déborah ha aprovechado su intención de quedarse con las tierras para perjudicar a Valente secuestrando a Victoria. Alito por su parte le aconseja que Victoria aparezca con vida, para ganarse su confianza.

Alejandro va a buscar a su mujer sin tiempo que perder, lo mismo que Alito. Cuando el socio de Maldonado, que llega primero, encuentra a Victoria atada de manos junto a Prieto, se lo quita del medio a él y le retira la mordaza que le impide gritar y justo aparece Alejandro. A la vez que la policía detiene a Maldonado.

Alejandro llega y golpea a Alito. No sabe que está ayudando a su mujer. Se produce un forcejeo entre los tres hombres y ¡Alito recibe una puñalada!

Alejandro y Victoria pueden abrazarse por fin a salvo los dos.

Ya en el hospital, Victoria cuida de él porque le salvó la vida. Pero Alejandro está convencido de que él sabe más de lo que dice y de que está compinchado seguro con su tía Déborah.