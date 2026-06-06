Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alito rescata a Victoria del secuestro y ella por fin puede reencontrarse con Alejandro

Alejandro no confía en Alito: piensa que sabe la verdad de lo que ocurrió con el incendio y el secuestro de Victoria.

Alito rescata a Victoria del secuestro

Publicidad

Nova
Publicado:

Efraín está empezando a recibir amenazas así que llama a Prieto y le dice que solo tenía que prender fuego al rancho, que no quería víctimas. Y Prieto asegura que nadie murió ni salió lastimado, pero sí que le pregunta qué hacer con la muchacha. Efraín no sabe de quién le habla.

Y Prieto le explica que su socia lo llamó para ordenar que se llevara a Victoria y así lo hizo. Pero no fue Efráin, ¡fue Déborah! El señor Maldonado alucina al enterarse. Y tanto él como Alito sospechan que ha sido cosa de Déborah.

Alito rescata a Victoria del secuestro

Mientras tanto, el comandante de la policía confirma que según el perito el incendio fue provocado y Valente y Alejandro sospechan de Efraín y de Déborah.

Pero estos dos se están enfrentando en ese mismo momento. Efraín sabe que Déborah ha aprovechado su intención de quedarse con las tierras para perjudicar a Valente secuestrando a Victoria. Alito por su parte le aconseja que Victoria aparezca con vida, para ganarse su confianza.

Alito rescata a Victoria del secuestro

Alejandro va a buscar a su mujer sin tiempo que perder, lo mismo que Alito. Cuando el socio de Maldonado, que llega primero, encuentra a Victoria atada de manos junto a Prieto, se lo quita del medio a él y le retira la mordaza que le impide gritar y justo aparece Alejandro. A la vez que la policía detiene a Maldonado.

Alejandro llega y golpea a Alito. No sabe que está ayudando a su mujer. Se produce un forcejeo entre los tres hombres y ¡Alito recibe una puñalada!

Alejandro y Victoria pueden abrazarse por fin a salvo los dos.

Ya en el hospital, Victoria cuida de él porque le salvó la vida. Pero Alejandro está convencido de que él sabe más de lo que dice y de que está compinchado seguro con su tía Déborah.

Nova» Series» Me atrevo a amarte

Publicidad

Series

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Victoria está embarazada y sospecha que a Alejandro le pasa algo: ¡lo han disparado!

Alito rescata a Victoria del secuestro

Alito rescata a Victoria del secuestro y ella por fin puede reencontrarse con Alejandro

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Déborah comunica a Valente que su hija Victoria ha muerto

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet
Momento destacado

Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián
Momento destacado

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina
Momento destacado

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Augusto y Alfonsina se quedan devastados al ver las dos familias rotas y sus hijos medio huérfanos.

Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!
Momento destacado

Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!

Elisa ve el beso y se asusta tanto que sale corriendo. ¿Creerá a su padre?

Mahir prepara una cita de ensueño para Canfeza… pero sus miedos vuelven a salir a la luz

Mahir prepara una cita de ensueño para Canfeza… pero sus miedos vuelven a salir a la luz

La encerrona a Mahir

Mahir descubre que Canfeza se ha marchado justo antes de su boda con Sila

Elena se sale con la suya: logra separar a Gerardo de Antonia

Elena se sale con la suya: logra separar a Gerardo de Antonia

Publicidad