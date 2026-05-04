Me atrevo a amarte

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Déborah y Gabino se adueñan de la hacienda Pérez-Soler

Alejandro intenta consolar a Victoria que está destrozada de ver a su padre perder la Hacienda de su vida.

Déborah admite que no ha podido olvidar a Valente

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Alejandro vuelve a encontrar a Victoria en mitad de un camino con el coche estropeado. Él se niega a irse y dejarla en esas condiciones. Ella lo rechaza y él pide perdón porque sabe que su tía Déborah se ha metido en la hacienda de su padre Valente.

¡Ahora están perdiendo su propia casa! Victoria no puede parar de llorar de pensar en el sufrimiento de su padre. Alejandro la consuela y le dice que el amor es lo más fuerte que hay, porque aunque no puedan estar juntos su amor los unirá para siempre. Igual que su amor por ella lo mantiene vivo, a pesar de que él no tuvo unos padres junto a los que crecer como ella.

¡Qué momento tan intenso entre los dos, aunque no puedan tocarse! Después de estar juntos ya nada volverá a ser igual para sus vidas por separado.

Victoria se autoconvence de que recuperarán su hacienda

Gabino se pasea por la hacienda y se sienta en el sillón del despacho donde tantas veces hemos visto a Valente, como dueño y señor de la casa ya.

Déborah se cuela en la que debería ser su habitación, según ella, y empieza a recorrerla con las yemas de los dedos. Termina abrazada a ul pijama de Valente, que encuentra sobre la cama mientras recuerda su inconfundible olor y lo pronuncia en voz alta aunque esté a solas. "No te he podido olvidar Valente".

¡Por fin lo reconoce!

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