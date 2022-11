"No pude salvar a mi hija, pero pude salvar a Melek" Mavi le cuenta a Sancar por qué se llevó a Melek

El plan de Mavi ha salido a la perfección y, por fin, se ha podido llevar a Melek de la mansión de Güven.

El miedo y el dolor que vio en Melek al acercarse a la mansión, fue lo que propulsó a Mavi a disfrazarse e ir a por la niña. Afortunadamente, nadie vio que ambas salían por el patio y se montaban en un coche. Ni Güven ni Sancar, que no forma parte del plan, ya que si fuera cómplice, la custodia peligraría.

Cuando Sancar por fin se encuentra con su hija, pide explicaciones a Mavi. Aunque sabe que no lo hizo con mala intención, el que no le haya contado nada le duele. Pero cuando empieza a hablar, Mavi no reacciona, hasta que se cansa de escuchar gritos y le dice: "no pienso tolerar que me hables así".

Sancar, por fin conoce la historia al completo y se queda en shock al saber lo que Mavi vio realmente en los ojos de Melek: "Ejercía violencia psicológica"