Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

La madre de Ahmet está dispuesta a todo para proteger a Ömer. No va a permitir que nadie le haga daño.

Ahmet sigue en estado de shock tras descubrir que Ömer es su hijo biológico. La revelación de su madre, Sevgi, lo ha dejado sin palabras, incapaz de entender cómo pudo ocultarle algo tan importante durante tantos años.

Sevgi, decidida a proteger a Ömer, le comunica a Ahmet que quiere repartir sus bienes entre él y su nieto. Sabe que, si no lo hace, Ömer quedará desamparado. Pero esta decisión desata la furia de Şevval, quien no está dispuesta a que sus hijos, Sarp y Yasmin, salgan perjudicados.

En un intento desesperado por evitar que Sevgi lleve a cabo su plan, Şevval propone a Ahmet una idea cruel: administrar a su suegra una medicina que le haga perder la cabeza, para así poder solicitar su incapacidad legal. "Se trata del futuro de mis hijos", le dice con frialdad. Aunque al principio Ahmet se muestra reticente, cambia de opinión cuando su madre le comunica que quiere que Ömer viva con ella ... y que él y su familia se muden a otra casa.

Ahmet, entonces, acepta el plan y se lo comunica a su esposa. Lo que no imagina es que Sevgi ha escuchado toda la conversación. Rota de dolor, la mujer no puede creer que su propio hijo esté dispuesto a traicionarla por dinero. Entre lágrimas, se pregunta qué decisión tomar ahora que conoce el oscuro plan de Ahmet y Şevval.

Más tarde, Sevgi regresa a casa y se enfrenta al matrimonio. Les comunica que su tratamiento ha funcionado y que su salud está estable. Pero también les revela su decisión definitiva: ¡repartirá todos sus bienes entre Ahmet y Ömer!

La noticia deja a Ahmet y Şevval sin palabras. "¿Acaso tus nietos no son también tus hijos?", le reprocha Şevval. Sevgi responde con firmeza: ellos recibirán lo que les corresponde por parte de su padre, pero sabe que si no protege a Ömer, nadie lo hará.

"Hablaré con mi abogado y solucionaré este tema cuanto antes", les advierte antes de abandonar la mesa. La tensión es palpable. Ahmet y Şevval no están dispuestos a aceptar esta decisión ... ¿Intentarán detenerla?

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"

