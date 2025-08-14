Hermanos

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

El padre biológico de Ömer no entiende la razón por la que su madre le ha ocultado la existencia de su hijo durante tantos años.

Ahmet estaba decidido a expulsar a Ömer del colegio, convencido de que había agredido a su hijo Sarp. Sin embargo, todo era una mentira urdida por el propio Sarp, movido por el rencor que siente hacia el joven Eren.

En medio de la tensa discusión, Sevgi irrumpe en el despacho del director, decidida a impedir la injusticia. “¡No voy a permitir que echen a mi niño!”, exclama con firmeza. Su intervención salva a Ömer de una expulsión injusta, pero deja a Ahmet lleno de dudas.

Más tarde, a solas con su hijo, Sevgi decide revelar el secreto que ha guardado durante años: el motivo por el que siempre ha protegido a Ömer. Con voz temblorosa, le confiesa que Ömer es su nieto… y por lo tanto, su hijo biológico.

Ahmet queda en shock. No entiende cómo su madre pudo ocultarle algo tan importante. “Me enteré justo después de que te fueses al extranjero”, se justifica Sevgi. En aquel momento, él ya estaba comprometido con Sevval, y ella creyó que lo mejor era guardar silencio. Ahora, sin embargo, se arrepiente profundamente.

“¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?”, le reprocha Ahmet, dolido. Además, recuerda que hace poco se encontró con Suzan, y ella tampoco le dijo nada sobre tener un hijo en común.

Justo en ese momento, Ömer aparece en la puerta del despacho. ¿Habrá escuchado la impactante confesión? ¿Cómo cambiará su vida ahora que sabe la verdad? ¿Y qué hará Ahmet al descubrir que tiene otro hijo?

