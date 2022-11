Mavi decide arriesgarse en solitario y va a por Melek

A cada minuto que pasa, Sancar está más hundido por la ausencia de Melek. El abogado es optimista pero él no, pero aun así sigue las recomendaciones de Mavi y de todo el mundo que le rodea.

Pero Mavi no puede seguir viendo así a Sancar y decide ir a por la niña. Previamente había visto la tristeza en sus ojos tras verla en la ventana con su abuelo, una tristeza con la que se identificó, por lo que decide trazar un plan. Sancar está al margen, ella es la principal artífice de la huida de Melek. Aprovecha una fiesta de Güven para colarse en la mansión e irse con la pequeña.

Melek accede a irse con ella ya que no es feliz lejos de su padre y no quiere estar con su abuelo, prefiere estar con los Efeoglu, a pesar de que Müge se ha encargado personalmente de cuidarla y hacer que Güven no haga con ella lo que hizo con Nare.

¿Qué consecuencias tendrá las acciones de Mavi?