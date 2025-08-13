Por ella soy Eva

Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Rebeca ha aprovechado la convención del 25 aniversario de la empresa para intentar desenmascarar a Plutarco y poder chantajearle.

Rebeca está muy dolida desde que Plutarco la dejó para salir con Helena. Ella ambiciona casarse con el vicepresidente de la empresa de forma que se pueda convertir en casi dueña del negocio cuando don Adriano se jubile. pero no contaba con la aparición de helena y que Plutarco se enamorara de ella y la dejara.

Desde entonces busca cualquier pretexto para intentar convencer a Plutarco de que regrese con ella. No parece una tarea sencilla, porque Plutarco solo tiene ojos para Helena, a pesar de que ella ha roto con él.

Rebeca está convencida de que Plutarco está detrás del robo de tres millones de dólares de la empresa. Cuando se produjo el desfalco se acusó a Juan Carlos de ser el responsable, pero tras su muerte, la investigación se detuvo. Ahora Rebeca se ha aliado con Onésimo Garza, un ratero amigo también de Plutarco, para intentar descubrir pruebas que incriminen al vicepresidente y ella pueda chantajearle para volver a estar junto. Onésimo hace un descubrimiento sorprendente.

