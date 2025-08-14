Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

Es un día importante para la empresa que preside don Adriano. celebra su 25 aniversario y lo hace por todo lo alto con una gran fiesta de disfraces a la que han sido invitados todos los trabajadores. A pesar de correr un riesgo considerable a ser descubierto, Juan Carlos se presenta disfrazado para poder estar junto a Helena. Ella está sorprendida con su llegada, pero ambos tienen cosas de las que hablar.

Después de la fallida sorpresa de Juan Carlos en la que Helena se sintió muy incómoda, el antiguo trabajador de Grupo Imperio quiere saber cómo podría volver a reconquistar al amor de su vida. También quiere saber si ella ya le ha perdonado definitivamente. Ambos tienen una sincera conversación. Helena le confiesa a Juan Carlos que le ha perdonado definitivamente y que no puede quitárselo de su cabeza. Por fin, ambos se han reconciliado y Juan Carlos no puede estar más feliz.