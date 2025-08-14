Por ella soy Eva

Momento destacado

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

El Grupo Imperio está celebrando por todo lo alto su 25 aniversario con una fiesta de disfraces en la playa y Juan Carlos aprovecha la ocasión para aparecer delante de Helena.

Por ella soy Eva

Es un día importante para la empresa que preside don Adriano. celebra su 25 aniversario y lo hace por todo lo alto con una gran fiesta de disfraces a la que han sido invitados todos los trabajadores. A pesar de correr un riesgo considerable a ser descubierto, Juan Carlos se presenta disfrazado para poder estar junto a Helena. Ella está sorprendida con su llegada, pero ambos tienen cosas de las que hablar.

Por ella soy Eva

Después de la fallida sorpresa de Juan Carlos en la que Helena se sintió muy incómoda, el antiguo trabajador de Grupo Imperio quiere saber cómo podría volver a reconquistar al amor de su vida. También quiere saber si ella ya le ha perdonado definitivamente. Ambos tienen una sincera conversación. Helena le confiesa a Juan Carlos que le ha perdonado definitivamente y que no puede quitárselo de su cabeza. Por fin, ambos se han reconciliado y Juan Carlos no puede estar más feliz.

Helena

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico
Momento destacado

Sin saber que Ömer es su hijo biológico, Ahmet echa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi. ¡Vuelven a estar en la calle!

Sengül revela a sus hijos y a Orhan que está embarazada, y le ruega a su exmarido que no se case con Gönül... pero llega demasiado tarde

Embarazada, Sengül confiesa a sus hijos que van a tener un hermano, y suplica a Orhan que no se case con Gönül... pero llega demasiado tarde.

Sengül descubre que Orhan se va a casar... y recibe una impactante noticia que cambiará su destino para siempre

