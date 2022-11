Mavi y Sancar pasan su primera noche juntos: "Quiero aprender a conocerte"

El encuentro entre Sancar y Sedat ha acabado mal, sobre todo para Mavi. Su ex marido sigue queriendo ejercer sobre ella dominio psicológico, y a ella le cuesta no caer en su trampa. Pero lo que más le importa es que Sancar no caiga.

Sedat le ha dicho a Sancar que Mavi tiene "otro asesinato que esconder", lo que ha provocado confusión en Sancar. Mavi, incapaz de explicarse y muy cansada del ataque mental de su ex marido, le dice que lea el diario que le regalo.

Después de leerlo, Sancar va a hablar con Mavi. La comprende, la respeta y la apoya totalmente, además de que está completamente enamorado de ella. Poco a poco, entre ellos empiezan a surgir palabras y elogios, que mezclado con la intimidad de la casa, hace que puedan disfrutar de su primera noche juntos.