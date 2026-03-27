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Bárbara le pide el divorcio a Enrique
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Elsa y Andrés siguen pensando el uno en el otro tras su separación, pero la decisión de su padre de enviarla a un internado amenaza con alejarlos y poner en riesgo su historia de amor.
Derya encuentra el cadáver de Pars en su casa después que enviaran una mano como aviso de que no investiagran más.