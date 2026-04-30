Audiencias Abril
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, a una distancia de +0,7 sobre su inmediata competidora y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido. También lidera la Sobremesa (2,5%), la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,2%) de lunes a viernes y, por tanto, domina su franja específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,9%.
Este mes también tiene las series temáticas más vistas acaparado el top 6 con Leyla (2,5% y 289.000), Emanet (3,1% y 274.000), el final de El amor invencible (2,7% y 251.000), Cuando seas mía (3,4% y 252.000), Perdona nuestros pecados (2,5% y 242.000) y Marina (3,2% y 221.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora Secretos de familia (1,5% y 97.000) y Vera (1,2% y 109.000).
