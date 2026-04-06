Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

Alberto ya está en Nueva York. Al llegar, lo primero que hace es utilizar el móvil que le dio Tania para llamar al número de la mujer que se presentó en la casa de Los Cayos buscando a su marido Gabriel Jones.

Esta mujer, Celeste, queda con Alberto y le cuenta un montón de cosas que él desconocía.

En la ciudad, Alberto habla por teléfono con Cristina y le dice que sabe que están los dos en Nueva York, y ella e intenta mantener su teoría, pero ahora Alberto sabe que no sufrió un accidente de coche sino que fue un terremoto en Turquía.

Además, mientras transita las calles de Nueva York ¡Mateo lo ve de lejos! Cuando repara en que es Alberto echa a correr de tras de él pero se mete en un taxi y lo pierde.

Eso sí, se lo cuenta a Ana, que por cierto, está pensando en casarse lo antes posible con Carlos para que pueda ejercer de padre con Albertito.

Pero Ana piensa que le está ocurriendo lo que mismo que a ella: que lo echan tanto de menos que a veces se lo imaginan y piensan que lo ven por ahí.

¡Por supuesto no creen que Alberto esté vivo y tan cerca de ellos!