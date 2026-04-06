Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

Alberto averigüa que no sufrió un accidente de coche y se lo cuenta a Cristina. Mientras Carlos advierte a Gloria de que ya sabían que sacarlo de Los Cayos era peligroso.

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

Publicidad

Nova
Publicado:

Alberto ya está en Nueva York. Al llegar, lo primero que hace es utilizar el móvil que le dio Tania para llamar al número de la mujer que se presentó en la casa de Los Cayos buscando a su marido Gabriel Jones.

Esta mujer, Celeste, queda con Alberto y le cuenta un montón de cosas que él desconocía.

En la ciudad, Alberto habla por teléfono con Cristina y le dice que sabe que están los dos en Nueva York, y ella e intenta mantener su teoría, pero ahora Alberto sabe que no sufrió un accidente de coche sino que fue un terremoto en Turquía.

Además, mientras transita las calles de Nueva York ¡Mateo lo ve de lejos! Cuando repara en que es Alberto echa a correr de tras de él pero se mete en un taxi y lo pierde.

Eso sí, se lo cuenta a Ana, que por cierto, está pensando en casarse lo antes posible con Carlos para que pueda ejercer de padre con Albertito.

Pero Ana piensa que le está ocurriendo lo que mismo que a ella: que lo echan tanto de menos que a veces se lo imaginan y piensan que lo ven por ahí.

¡Por supuesto no creen que Alberto esté vivo y tan cerca de ellos!

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!
Momento destacado

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

¡Ceylin está embarazada!
Momento destacado

¡Ceylin está embarazada!

Victoria está destrozada después de la muerte de su yegua
Momento destacado

Diana Paz consuela a Victoria: ella entiende muy bien lo que es perder a un animal tan cercano

Victoria y Diana comparten ahora una historia similar: las dos perdieron a un animal que lo significaba todo para ellas. Eran mejores amigos.

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina
Momento destacado

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina

Tania escucha que Cristina se dio cuenta de que Alberto no está tomando sus pastillas y le advierte. ¡Quieren subirle la dosis para mantenerlo quieto!

Bárbara se divorcia de Enrique que, ya libre, ¡vuelve a los brazos de Valeria!

El prometido de Valeria ve cómo se besa con Enrique que ya está divorciado

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos!

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos por el asesinato de Ilgaz!

Leyla frena el plan de Tufan y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Leyla frena el plan de Tufan para encubrir la muerte de Hilmi y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Publicidad