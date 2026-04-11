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Mateo descubre los cuadros de Alberto y el dueño le dice ¡que lo conoció en Florida!

El dueño de los cuadros cuenta que el pintor es un hombre sin memoria que se llama Gabriel. ¡Y coincide con la foto que le muestran de Alberto!

Mateo descubre los cuadros de Alberto y el dueño le dice ¡que lo conoció en Florida!

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Nova
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Clara cita Mateo en una exposición porque quiere contarle algo fuera del trabajo. Pero de pronto algo llama su atención.

Esos cuadros que están viendo...se parecen muchísimo a los que pintaba Alberto de joven. Tienen la misma técnica, los mismos dibujos, ¡hasta que ven el vestido Carmín 76 y Ana retratada en uno de sus cuadros!

Hablan con el dueño de las pinturas y les cuenta que él conoció en persona a Gabriel Jones, el autor de las obras, que vive en la casa de Los Cayos junto a su mujer Fiorella, que por cierto le trató bastante mal. Asegura que el pintor es un hombre que perdió la memoria en un accidente y que su mujer le exigió que le devolvirera las obras que compró.

Entonces le enseñan una foto de Alberto y el hombre lo reconoce. ¡Es el que él conoce como Gabriel!

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