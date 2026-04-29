Andrés y Elsa se encuentran y terminan besándose, pero ella lo rechaza

Andrés y Elsa se citan en el lago, el lugar secreto donde se veían cuando eran novios. Allí, la joven le entrega una carta que ha escrito haciéndose pasar por Armando para que se la entregue a su tía Clemencia. El objetivo es claro: evitar levantar sospechas cuando que Andrés viaje a Santa Ramona para visitar la tumba de su hija Eva e investigar qué ocurrió realmente la noche de su muerte.

Para no alertar a la familia de Elsa, Andrés adopta una identidad falsa: se hará pasar por Gerardo Montero, un inversor interesado en comprar terrenos en la zona.

Agradecido por la ayuda, Andrés escucha cómo Elsa le confiesa que aún lo quiere. Él no puede contenerse y la besa, pero ella se aparta de inmediato. "Lo nuestro no puede ser. El destino lo ha dejado claro una y otra vez", le dice con firmeza. Él insiste en que no puede dejar de amarla, pero Elsa le recuerda que ahora es una mujer casada y le desea suerte en su viaje.

De camino a casa, Elsa no puede dejar de pensar en Andrés. A pesar de su matrimonio con Horacio, con quien nunca ha estado enamorada, sus sentimientos hacia él siguen siguen intactos.

Mientras tanto, Andrés llega al rancho bajo su nueva identidad y entabla amistad con Nora, sin revelarle quién es en realidad. La joven se sorprende al saber que su prima Elsa se ha casado con Horacio, ya que siempre creyó que estaba profundamente enamorada del padre de su hija. Nora le confiesa que Elsa sufrió enormemente tras la muerte de Eva, dejando a Andrés aún más decidido a descubrir la verdad.