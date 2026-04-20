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Gloria y Carlos pagan por todos sus crímenes y delitos

Ninguno de los dos podía escapar sin cumplir condena por sus crímenes y delitos, y así terminan, uno herido de por vida y otra encarcelada.

Carlos se queda en silla de ruedas

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Gloria intentaba huir en uno de los aviones privados de Carlos cuando la policía la detiene. Ella se enfrenta a ellos diciendo que no saben con quién están hablando pero de poco le sirven sus palabras y sus lágrimas. ¡Gloria es encarcelada por un sinfín de motivos!

Gloria y Carlos pagan por todos sus crímenes y delitos

Mientras tanto, Carlos se despierta en el hospital. Alberto se enfrentó a él y le acusó de haberlo secuestrado para quedarse con Ana. Los dos se enzarzaron en una pelea y Mateo intentaba separarlos.

Y cuando Carlos intentó reírse de él diciéndole, en mitad de la calle y a gritos, cómo le llama el hijo de Alberto ¡un coche cruza a toda velocidad y lo atropella!

En el hospital, su jefa lo visita y le pone las cartas sobre la mesa. El destino ha hecho a Carlos pagar. Ya se descubrió el cadáver de Kati Méndez, a la que Carlos mató. Y ya debería pagar por eso y por todos los crímenes que cometió.

Además, va a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.

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