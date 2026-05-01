Alejandro se enfrenta a Déborah por regalar su pagaré y ponerse en contra a la familia de Victoria

Marisol y Ángel llegan a su casa después de casarse y, como todo ha sido improvisado y no tienen planeado un viaje de luna de miel, Ángel ha llenado la casa de pétalos de rosas para dar una bienvenida muy romántica a su nueva mujer.

Pero Marisol tiene el corazón roto y no puede parar de llorar pensando en lo que ha ocurrido. ¡Ángel también está destrozado!

Lidia por su parte sigue convencida de que todos se han creído que Romina es hija de Ángel, de hecho, asegura que puede demostrarlo.

Valente y su familia llegan a casa y se encuentran a Déborah junto con Gabino. Diana se enfrenta a ella y le dice que si no tuvo suficiente con todo el daño que hizo a Marisol. Déborah lo que viene a decir es que la hacienda Pérez-Soler ahora es de Gabino. Tiene en su poder el pagaré y las escrituras. ¡Tienen que entregarle su propiedad!

Pero lo que no saben es que ¡Déborah falsificó la firma de Alejandro para pasar el pagaré! Alejandro no da crédito y le dice a su tía que le ha demostrado que no le importa nada. Y que como llegue a poner en riesgo su relación con Victoria verá de lo que es capaz de hacer por amor.

Valente le dice a Gabino que quiere que forme parte de su familia pero que vayan poco a poco y trabajen juntos Pero Gabino no está dispuesto, ya está envenenado con los pensamientos de Déborah. Quiere su parte de la hacienda ya.

Cuando Alejandro llega a la casa, Valente le enfrenta diciendo que pensaba que estaban del mismo lado y le decepciona cómo pudo engañarlo para confiar en él y vendió el pagaré. Pero Alejandro no sabe de qué le habla. Y cuando le enseña los papeles Alejandro le dice que él no firmó eso.

Cuando descubre toda la mentira, Alejandro se enfrenta a su tía Déborah. Ella no tenía ningún derecho a regalar el pagaré que compró él con su dinero. La mujer se defiende diciendo que no se lo iban a entregar a esa gente que no es su familia y que si el problema es el dinero le hace un cheque, pero Alejandro le dice que no es cuestión dinero. ¡Es cuestión de que le ha traicionado! Y que es capaz de hacer lo que sea incluso pasar por encima de él para conseguir a su hijo y vengarse de Valente.

Déborah reprocha a su sobrino que nunca se preocupó del dolor que tenía ella y sigue teniendo claro que solo va a defender a su hijo Gabino. Pero él ahora está a punto de perder a Victoria porque su familia piensa que él ha sido capaz de hacer la bajeza que ella está haciendo creer que piensen.

¡Nunca habíamos visto un enfrentamiento así entre tía y sobrino! ¿Serán capaces de llevarse bien después de esto?