Velvet el nuevo imperio

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Una historia de amor de película

Los seis momentos más románticos de Ana y Alberto: Vota por tu favorito

Ana y Alberto nos regalaron en 'Velvet el nuevo imperio' muchos momentos para confiar en que el amor verdadero existe. Elegimos seis y tus nos dices cuál es tu favorito votando por él.

Velvet el nuevo imperio - Los 6 momentos más románticos de Ana y Alberto

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Alberto Márquez y Ana Velázquez, los protagonistas de Velvet el nuevo imperio, por fin tuvieron su final de cuento. Se casaron por todo lo alto, guapísimos, llenos de amor y rodeados de todos sus amigos y familiares cercanos, así como de su hijo Albertito y Cindy, la hija de Cristina.

Pero además de este momentazo final, a lo largo de la serie nos dejaron infinidad de escenas en las que nos hicieron creer que el amor persiste a pesar del tiempo y la distancia.

Las recordamos de nuevo y tú nos dices cuál es tu favorita votando la que más te guste o te haga soñar.

¡Prepárate para emocionarte otra vez!

Tu momento favorito de Ana y Alberto. ¡Vota aquí!

  1. 1

    Cuando Ana descubre que Alberto ¡está vivo!

    Después de tres años pensando que había muerto ¡Ana vuelve a ver a Alberto! Su mundo se detiene y ella se desmaya en sus brazos. Llegó el momento de estar con él y presentarle a su hijo en común.

  2. 2

    La gran boda de Ana y Alberto

    Se merecían una boda de ensueño y la tuvieron. Y al salir de la iglesia, ya como marido y mujer, se hicieron una promesa preciosa y eterna. ¡Vivan los novios!

  3. 3

    El origen de su relación cuando eran niños y adolescentes

    Su relación surgió de niños, cuando eran amigos en Velvet. Cuando crecieron se enamoraron y mantuvieron la relación a distancia. ¡Pero nunca dejaron de quererse!

  4. 4

    Su reencuentro en la terraza, su lugar especial

    De todas las veces que se encontraron a solas y en secreto en la terraza esta fue la más esperada porque por fin acababa su relación a distancia. ¡Alberto regresaba a Nueva York y podrían imaginar un futuro juntos! Luego todo se complicó pero al final ¡lograron lo que siempre quisieron!

  5. 5

    La noche en que planearon su fuga juntos y Ana lucía el vestido rojo

    Era una noche importante para Velvet pero a ellos todo lo que les importaba era la nueva vida que iban a emprender juntos. Además, era la primera vez que Alberto veía a Ana luciendo el Carmín 77. ¡Una escena de película!

  6. 6

    El romántico viaje de trabajo de Ana y Alberto

    Cuando Ana y Alberto querían tomar distancia, tuvieron que hacer un viaje por trabajo que se convirtió en una luna de miel. Para el recuerdo quedan estos paseos. ¡Y terminaron durmiendo juntos!

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