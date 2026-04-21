Una historia de amor de película
Los seis momentos más románticos de Ana y Alberto: Vota por tu favorito
Ana y Alberto nos regalaron en 'Velvet el nuevo imperio' muchos momentos para confiar en que el amor verdadero existe. Elegimos seis y tus nos dices cuál es tu favorito votando por él.
Publicidad
Alberto Márquez y Ana Velázquez, los protagonistas de Velvet el nuevo imperio, por fin tuvieron su final de cuento. Se casaron por todo lo alto, guapísimos, llenos de amor y rodeados de todos sus amigos y familiares cercanos, así como de su hijo Albertito y Cindy, la hija de Cristina.
Pero además de este momentazo final, a lo largo de la serie nos dejaron infinidad de escenas en las que nos hicieron creer que el amor persiste a pesar del tiempo y la distancia.
Las recordamos de nuevo y tú nos dices cuál es tu favorita votando la que más te guste o te haga soñar.
¡Prepárate para emocionarte otra vez!
Tu momento favorito de Ana y Alberto. ¡Vota aquí!
- 1
Cuando Ana descubre que Alberto ¡está vivo!
Después de tres años pensando que había muerto ¡Ana vuelve a ver a Alberto! Su mundo se detiene y ella se desmaya en sus brazos. Llegó el momento de estar con él y presentarle a su hijo en común.
- 2
La gran boda de Ana y Alberto
Se merecían una boda de ensueño y la tuvieron. Y al salir de la iglesia, ya como marido y mujer, se hicieron una promesa preciosa y eterna. ¡Vivan los novios!
- 3
El origen de su relación cuando eran niños y adolescentes
Su relación surgió de niños, cuando eran amigos en Velvet. Cuando crecieron se enamoraron y mantuvieron la relación a distancia. ¡Pero nunca dejaron de quererse!
- 4
Su reencuentro en la terraza, su lugar especial
De todas las veces que se encontraron a solas y en secreto en la terraza esta fue la más esperada porque por fin acababa su relación a distancia. ¡Alberto regresaba a Nueva York y podrían imaginar un futuro juntos! Luego todo se complicó pero al final ¡lograron lo que siempre quisieron!
- 5
La noche en que planearon su fuga juntos y Ana lucía el vestido rojo
Era una noche importante para Velvet pero a ellos todo lo que les importaba era la nueva vida que iban a emprender juntos. Además, era la primera vez que Alberto veía a Ana luciendo el Carmín 77. ¡Una escena de película!
- 6
El romántico viaje de trabajo de Ana y Alberto
Cuando Ana y Alberto querían tomar distancia, tuvieron que hacer un viaje por trabajo que se convirtió en una luna de miel. Para el recuerdo quedan estos paseos. ¡Y terminaron durmiendo juntos!
Publicidad