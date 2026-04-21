Los seis momentos más románticos de Ana y Alberto: Vota por tu favorito

Alberto Márquez y Ana Velázquez, los protagonistas de Velvet el nuevo imperio, por fin tuvieron su final de cuento. Se casaron por todo lo alto, guapísimos, llenos de amor y rodeados de todos sus amigos y familiares cercanos, así como de su hijo Albertito y Cindy, la hija de Cristina.

Pero además de este momentazo final, a lo largo de la serie nos dejaron infinidad de escenas en las que nos hicieron creer que el amor persiste a pesar del tiempo y la distancia.

Las recordamos de nuevo y tú nos dices cuál es tu favorita votando la que más te guste o te haga soñar.

¡Prepárate para emocionarte otra vez!